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В Чехии впервые начали размножаться шакалы

В Чехии впервые начали размножаться шакалы

Vladislava M 234 0
Чешские исследователи подтвердили, что в стране впервые стали размножаться обыкновенные шакалы: раньше никаких доказательств этого не было.
В Чехии впервые начали размножаться шакалы

В заповеднике на территории бывшего военного комплекса Миловице в Чехии начали размножаться шакалы. В минувшие дни здесь сделали снимок самки шакала, выкармливающей детенышей. Вскоре после этого фотографу удалось заснять и самих щенят. Это первый подтвержденный случай размножения шакала обыкновенного в Чехии. Об этом сообщила природоохранная организация Česká krajina.

Последние наблюдения подтвердили результаты исследований, проведенных в 2015 и 2016 годах специалистами из Карлова университета в Праге. Ученые наблюдали за шакалами больше года и подтвердили, что они постоянно обитают в Чехии. Последние фотографии показали, что шакалы не только проживают на территории страны, но и успешно размножаются.

Обыкновенный шакал, или золотистый волк, – это млекопитающее из семейства псовых. По размерам шакал чуть меньше обычной дворняги. По внешнему виду он очень сильно напоминает волка, хотя он стройнее и легче его. Шакалы живут в парах или небольших родственных стаях. Они питаются в основном грызунами, птицами и растительной пищей.

В чешском заповеднике у Миловице площадью приблизительно в 160 га живут также зубры, дикие кони и туры. Все проживающие здесь виды животных размножаются. За последний месяц в заповеднике родилось двое зубрят.

Источник: ČTK

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Темы
животные Чехия заповедник
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