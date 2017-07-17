В Чехии впервые начали размножаться шакалы

Чешские исследователи подтвердили, что в стране впервые стали размножаться обыкновенные шакалы: раньше никаких доказательств этого не было.

В заповеднике на территории бывшего военного комплекса Миловице в Чехии начали размножаться шакалы. В минувшие дни здесь сделали снимок самки шакала, выкармливающей детенышей. Вскоре после этого фотографу удалось заснять и самих щенят. Это первый подтвержденный случай размножения шакала обыкновенного в Чехии. Об этом сообщила природоохранная организация Česká krajina.

Последние наблюдения подтвердили результаты исследований, проведенных в 2015 и 2016 годах специалистами из Карлова университета в Праге. Ученые наблюдали за шакалами больше года и подтвердили, что они постоянно обитают в Чехии. Последние фотографии показали, что шакалы не только проживают на территории страны, но и успешно размножаются.

Обыкновенный шакал, или золотистый волк, – это млекопитающее из семейства псовых. По размерам шакал чуть меньше обычной дворняги. По внешнему виду он очень сильно напоминает волка, хотя он стройнее и легче его. Шакалы живут в парах или небольших родственных стаях. Они питаются в основном грызунами, птицами и растительной пищей.

В чешском заповеднике у Миловице площадью приблизительно в 160 га живут также зубры, дикие кони и туры. Все проживающие здесь виды животных размножаются. За последний месяц в заповеднике родилось двое зубрят.

Источник: ČTK