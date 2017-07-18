Самолет с чешскими туристами съехал с посадочной полосы в болгарском Бургасе

Неизвестно, из-за чего произошел инцидент. Никто из пассажиров не пострадал.

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На черноморском курорте в Болгарии, в аэропорту города Бургас произошло чрезвычайное происшествие: самолет чешской авиакомпании Travel Service сошел с взлетно-посадочной полосы по прилету из Брно. Никто из пассажиров не пострадал.

Пресс-атташе компании Travel Service Владимира Дуфкова сообщила, что самолет на «регулярном маршруте из Брно в Бургас сегодня утром после посадки передним колесом не попал на твердую поверхность дорожной системы». На борту находились 178 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не получил травм и ранений. Все вышли из самолета по трапу, как и полагается. Самолет уже снова находится на аэродроме.

По информации 24chasa.bg, аэропорт в Бургасе закрыли, а все рейсы отклонили в ближайший город – в Варну. По информации пресс-центра аэропорта, пока неизвестно, было ли это ошибкой пилота или инцидент произошел по другой причине. Подробности теперь будут выяснять следователи Министерства транспорта Болгарии.

Болгарские СМИ в связи с этим происшествием напомнили, что ровно пять лет назад, 18 июля 2012 года, в аэропорту Бургаса был совершен теракт в отношении автобуса с израильскими туристами. Террорист-смертник с помощью взрывчатки убил пятерых израильтян и болгарского водителя автобуса. Судебный процесс несколько раз откладывали (преступники по-прежнему в розыске). Начало слушания назначили на 20 сентября.

Источник: e15.cz