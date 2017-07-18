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Впервые за 100 лет: Пара волков на Шумаве напала на стадо овец

Впервые за 100 лет: Пара волков на Шумаве напала на стадо овец

artyommm 227 0
Администрация утверждает, что посетителям Национального парка Шумава ничего не угрожает.
Впервые за 100 лет: Пара волков на Шумаве напала на стадо овец

Волки в населенном пункте Книжеци-Плани у Борове-Лады в районе Прахатице (юг Чехии) на этих выходных напали на 29 овец особой селекции, 19 овец нападение не пережили. Фермер будет требовать возмещения ущерба, который оценили в 100 000 крон. Об этом ČTK сообщили пресс-атташе Национального парка Шумава Ян Дворжак и фермер Томаш Рыхецки. 

Администрация Национального парка Шумава уже купила мобильную электрическую ограду, которая будет защищать животных в первую очередь ночью. Фермеры смогут взять ее в аренду, чтобы самостоятельно протестировать защиту. Волки на Шумаве более 100 лет не давали о себе знать, в этом году здесь объявилась пара. Руководство парка уверяет, что она не угрожает человеку.

Пара волков напала на стадо в ночь с 15 на 16 июля. Волки забежали через ограждение с электрической защитой, где паслись десятки овец. 16 овец были убиты на месте. В понедельник, 17 июля, погибли еще три овечки. Еще шесть овец тяжело ранены в области шеи, ветеринар пытается их спасти. Четырех овец не удалось найти. Повезло только одной овечке и барану, у которого на шее был колокольчик: они никак не пострадали.

Фермер назвал происшествие неожиданной трагедией. Его стадо состояло из специально выведенных овец, которые должны давать больший удой молока. 

В администрации Национального парка Шумава заявили, что волки являются важной частью местной природы. Что касается посетителей парка, то они могут не бояться, что на них нападут: волки предпочитают держаться в стороне от человека.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
животные Чехия
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