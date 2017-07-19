На Староместской ратуше больше не будет мемориальной доски в честь освобождения Праги Красной армией

В апреле текущего года мемориальную доску демонтировали со стены Староместской ратуши в рамках генеральной реконструкции объекта. Недавно стало известно, что доска уже не вернется на прежнее место.

В Староместской ратуше в Праге, которая входит в число самых популярных достопримечательностей чешской столицы, продолжается генеральный ремонт. С ее стены в апреле текущего года демонтировали мемориальную доску, установленную летом 1945 года в честь освобождения Праги войсками Первого Украинского фронта Красной армии.

Недавно стало известно, что после окончания реставрации памятную доску не вернут на прежнее место. Информацию подтвердил пресс-секретарь магистрата Вит Гофман. Основанием для того, чтобы не устанавливать мемориальную доску снова, по его словам, служат «исторически неточные данные», которые на ней указаны.

Бронзовая доска содержит текст на чешском и русском языках. Чешский и русский варианты незначительно отличаются друг от друга: по-чешски написано, что Красная армия освободила «изо всех сил сражающуюся» Прагу, а по-русски написано, что войска «освободили восставшую против немецких оккупантов» Прагу.