Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 25 °C
На Староместской ратуше больше не будет мемориальной доски в честь освобождения Праги Красной армией

На Староместской ратуше больше не будет мемориальной доски в честь освобождения Праги Красной армией

artyommm 197 0
В апреле текущего года мемориальную доску демонтировали со стены Староместской ратуши в рамках генеральной реконструкции объекта. Недавно стало известно, что доска уже не вернется на прежнее место.
На Староместской ратуше больше не будет мемориальной доски в честь освобождения Праги Красной армией

В Староместской ратуше в Праге, которая входит в число самых популярных достопримечательностей чешской столицы, продолжается генеральный ремонт. С ее стены в апреле текущего года демонтировали мемориальную доску, установленную летом 1945 года в честь освобождения Праги войсками Первого Украинского фронта Красной армии.

Недавно стало известно, что после окончания реставрации памятную доску не вернут на прежнее место. Информацию подтвердил пресс-секретарь магистрата Вит Гофман. Основанием для того, чтобы не устанавливать мемориальную доску снова, по его словам, служат «исторически неточные данные», которые на ней указаны.

Бронзовая доска содержит текст на чешском и русском языках. Чешский и русский варианты незначительно отличаются друг от друга: по-чешски написано, что Красная армия освободила «изо всех сил сражающуюся» Прагу, а по-русски написано, что войска «освободили восставшую против немецких оккупантов» Прагу. 

 

Рассказать всем:
Темы
Староместская площадь Прага СССР Вторая мировая война история
Читайте
по теме 
Магистрат построит в доме Кафки в центре Праги шикарные квартиры
05.03.2017 09:53 Общество
Магистрат построит в доме Кафки в центре Праги шикарные квартиры
1299 0
На смотровой площадке Староместской ратуши установят сетку
25.02.2017 13:20 Общество
На смотровой площадке Староместской ратуши установят сетку
1026 0
С апреля туристам закроют вход в Староместскую ратушу в Праге
09.02.2017 16:14 Общество
С апреля туристам закроют вход в Староместскую ратушу в Праге
2976 0
Новогодняя неделя в Праге: что делать с 31 декабря по 6 января
29.12.2016 20:50 Культура
Новогодняя неделя в Праге: что делать с 31 декабря по 6 января
3087 0
Последние новости:
19
июля
Чешская крона максимально окрепла по отношению к евро
19.07.2017 12:30 Экономика
Чешская крона максимально окрепла по отношению к евро
1 0
Между Чехией и Китаем начнут ходить прямые поезда
19.07.2017 11:55 Общество
Между Чехией и Китаем начнут ходить прямые поезда
57 0
Таксист в Праге взял туристку в заложницы
19.07.2017 10:58 Общество
Таксист в Праге взял туристку в заложницы
198 0
18
июля
Впервые за 100 лет: Пара волков на Шумаве напала на стадо овец
18.07.2017 16:31 Общество
Впервые за 100 лет: Пара волков на Шумаве напала на стадо овец
585 0
Стало известно, когда в Чехии запустят чековую лотерею
18.07.2017 16:21 Экономика
Стало известно, когда в Чехии запустят чековую лотерею
640 0
Самолет с чешскими туристами съехал с посадочной полосы в болгарском Бургасе
18.07.2017 15:59 Общество
Самолет с чешскими туристами съехал с посадочной полосы в болгарском Бургасе
749 0
Чешка создала музыкальный инструмент, которому нет аналогов в мире
18.07.2017 11:44 Культура
Чешка создала музыкальный инструмент, которому нет аналогов в мире
722 0
Чешский зоопарк первым в Европе предложил сафари на электромобилях
18.07.2017 09:33 Общество
Чешский зоопарк первым в Европе предложил сафари на электромобилях
526 0
Русские лидируют среди иностранцев в Чехии по количеству фирм
18.07.2017 08:40 Экономика
Русские лидируют среди иностранцев в Чехии по количеству фирм
692 0
17
июля
В Чехии впервые начали размножаться шакалы
17.07.2017 15:36 Общество
В Чехии впервые начали размножаться шакалы
800 0


Мобильная версия