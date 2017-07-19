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Таксист в Праге взял туристку в заложницы

Таксист в Праге взял туристку в заложницы

Vladislava M 198 0
Пражский таксист потребовал с пары иностранных туристов заплатить ему 2000 крон за поездку в 2 км. Чтобы получить свои деньги, он удерживал женщину закрытой в машине как заложницу.
Таксист в Праге взял туристку в заложницы

В минувшую субботу таксист в Праге взял в заложницы туристку, чтобы принудить ее спутника заплатить за поездку почти в 70 раз больше нормальной стоимости. За расстояние около 2 километров таксист требовал 1920 крон, хотя пражский магистрат установил максимальную стоимость километра в 28 крон. Восстановить справедливость туристам помог работник их отеля. Таксист скрылся с места преступления, но его разыскали полицейские. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Михаэла Тепла.

Туристы сели в такси на улице Рытиржской и попросили отвезти их в гостиницу на площади Йирасковой. Когда водитель сообщил, что им придется заплатить почти 2000 крон, туристы были шокированы.

«Пассажиры заметили, что таксометр был выключен. Они спрашивали у водителя, как он высчитал такую огромную сумму за такую короткую поездку. Он должен был показать им чек», – описала ситуацию пресс-секретарь.

У туристов при себе не было столько наличных, поэтому они хотели пойти за деньгами в свой номер в отеле. Таксист заявил, что отпустит в гостиницу только мужчину, а женщину оставил закрытой в автомобиле.

Вскоре инцидент заметил работник отеля, который начал разговаривать с таксистом. Тогда водитель снизил желаемую сумму до 800 крон и отпустил женщину из машины, но сотрудник гостиницы настаивал на том, что сумма все равно завышена.

«Сотрудник гостиницы дал таксисту 300 крон. Водитель порвал деньги и бросил их на землю, а затем стал кричать, что он не должен был влазить в это дело. Также он угрожал, найдет сотрудника и устроит ему медленную и болезненную смерть. Затем таксист уехал», – рассказала Тепла.

Прибывшая на место полиция быстро нашла таксиста на улице Рытиржской. Дело начали расследовать.

В субботу полиция также рассматривала инцидент, когда другой пражский таксист потребовал у иностранки заплатить ему больше 6000 крон за поездку в 14 км.

Источник: ČTK

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такси полиция Прага туристы
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