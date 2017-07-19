Между Чехией и Китаем начнут ходить прямые поезда

Сегодня из Праги выехал исторически первый прямой поезд до Китая. В пути он пробудет около 18 дней.

19 июля 2017 года из Чехии в Китай впервые в истории выехал прямой поезд. Грузовой состав с контейнерами отправился с терминала компании Metrans в Праге. Поезд будет следовать до станции в китайской городе Иу (义乌). Прага станет 16-м европейским городом, связанным прямым железнодорожным соединением с Китаем.

Исторически первый прямой поезд до Китая нагружен чешскии товарами. В контейнерах везут, например, пиво и фарфор.

«Пока это только первая поездка. Посмотрим, каким будет интерес к маршруту в будущем», – заявил Майкл Веи Ли из компании YXE – Yiwu Timex Industrial Investment. До китайского города Иу поезд будет ехать примерно 18 дней.

Поезда между Китаем и Европой до настоящего времени используют две трассы: южную часть транссибирской магистрали до северного Китая либо трассу через западный Китай и Казахстан. Обычно поезда из Китая везут запчасти для автомобильной промышленности и хрупкие товары.

«Часто на таких поездах перевозят хрупкие вещи, так как тряска на поезде намного меньше по сравнению с морскими перевозками. Тряску в контейнерах мы можем отслеживать с помощью датчиков в рамках созданного нами оборудования SmartBox», – прокомментировал менеджер железнодорожных перевозок Ондржей Яшек.

Источник: idnes.cz