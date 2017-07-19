В Праге появилась новая велодорожка вдоль Влтавы

В Праге 7, которая может похвастаться самой длинной береговой линией в столице, начали ремонтировать набережные и делать их доступными для горожан.

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Велосипедисты в Праге 7 теперь могут ездить по новой велодорожке, которая проходит вдоль реки Влтавы. Доехать по ней можно от моста Barikádníků до Тройского моста. Ранее здесь находились конструкции бывшего бетонного завода. Рядом с велодорожкой в будущем построят жилые дома. Инфраструктурой остальной части набережной также будут заниматься вплотную, а с полуострова неподалеку будет вести пешеходный мостик.

«Город снова получил обратно свой берег. За один раз можно объехать весь меандр Влтавы. Отсюда мы все сможем добраться из зоопарка в Стромовку, а потом до самого Либеньского моста», – сообщил староста Ян Чижински.

Место, на котором находится велодорожка, относится к затопляемым территориям, поэтому здесь нельзя ничего строить. На соседнем возвышенном участке, на месте полуразрушенных объектов, в будущем должны появиться новые здания.

Данная территория и соседние участки принадлежат компании Skanska, которая планирует здесь строить квартирные дома Port7. «Когда мы взялись за этот проект, здесь нельзя было пройти возле реки. Поэтому мы вместе с Прагой 7 начали думать, как быстрее улучшить и начать использовать это пространство. В итоге нас даже удивило, какой это может быть бонус», – поделился проектный директор компании Skanska Ян Шулц.

В будущем должна улучшиться и остальная часть набережной в Праге 7, которая может похвастаться самой длинной береговой линией в столице. Пока большая часть набережной здесь не отремонтирована, и местные жители и гости не могут нормально ей пользоваться. Возможно, берега Влтавы объединят с помощью так называемой «косы» – полуострова, который тянется от Либеньского моста. Разрешение на строительство должны выдать осенью этого года.

Источник: ceskenoviny.cz