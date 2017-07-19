Украина вошла в ТОП-3 стран вне ЕС, где любят отдыхать чехи

Евростат опубликовал статистику, из которой видно, в какие страны за пределами ЕС больше всего любят ездить на отдых граждане Евросоюза.

Фото: Успенский собор Киево-Печерской Лавры

9 из 10 ночей в гостиницах и на других объектах размещения на территории ЕС, согласно данным Евростата, проводят сами граждане стран Евросоюза. Они чаще всего путешествуют по государствам ЕС (85% от общего числа европейских туристов путешествуют в рамках союза). Самые популярные страны для туризма у граждан ЕС – Испания, Италия и Франция.

Лидером по количеству проведенных туристами ночей в гостиницах в рамках ЕС стали Канарские острова (Испания), где туристы в 2015 году провели 94 млн ночей. Каталония, Балеарские острова и Андалусия также вошли в десятку.

На отдых в страны за пределами ЕС отправляются чаще всего жители Великобритании и Эстонии. Граждане Бельгии, Хорватии, Литвы, Австрии и Люксембурга также любят отдыхать за рамками ЕС: так делает каждый пятый турист из этих стран.

Меньше всего туристов из Евросоюза отдыхать выезжает из таких стран, как Румыния, Греция, Чехия, Португалия, Франция, Болгария, Испания, Польша и Словакия. Только каждый десятый турист из этих государств едет проводить отпуск в страны, которые не входят в Евросоюз.

В тройку третьих стран (не входящих в ЕС), куда чаще всего ездят отдыхать жители Чехии, вошли Турция, Египет и Украина.

На территории стран ЕС проводит отпуск 85% от общего числа туристов из стран Евросоюза. Остальные 15% чаще всего отправляются в США, Турцию и Марокко.

Источник: euroskop.cz