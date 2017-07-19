Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 30 °C
Украина вошла в ТОП-3 стран вне ЕС, где любят отдыхать чехи

Украина вошла в ТОП-3 стран вне ЕС, где любят отдыхать чехи

artyommm 315 0
Евростат опубликовал статистику, из которой видно, в какие страны за пределами ЕС больше всего любят ездить на отдых граждане Евросоюза.
Фото: Успенский собор Киево-Печерской Лавры
Украина вошла в ТОП-3 стран вне ЕС, где любят отдыхать чехи

9 из 10 ночей в гостиницах и на других объектах размещения на территории ЕС, согласно данным Евростата, проводят сами граждане стран Евросоюза. Они чаще всего путешествуют по государствам ЕС (85% от общего числа европейских туристов путешествуют в рамках союза). Самые популярные страны для туризма у граждан ЕС – Испания, Италия и Франция.

Лидером по количеству проведенных туристами ночей в гостиницах в рамках ЕС стали Канарские острова (Испания), где туристы в 2015 году провели 94 млн ночей. Каталония, Балеарские острова и Андалусия также вошли в десятку.

На отдых в страны за пределами ЕС отправляются чаще всего жители Великобритании и Эстонии. Граждане Бельгии, Хорватии, Литвы, Австрии и Люксембурга также любят отдыхать за рамками ЕС: так делает каждый пятый турист из этих стран. 

Меньше всего туристов из Евросоюза отдыхать выезжает из таких стран, как Румыния, Греция, Чехия, Португалия, Франция, Болгария, Испания, Польша и Словакия. Только каждый десятый турист из этих государств едет проводить отпуск в страны, которые не входят в Евросоюз.

В тройку третьих стран (не входящих в ЕС), куда чаще всего ездят отдыхать жители Чехии, вошли Турция, Египет и Украина.

На территории стран ЕС проводит отпуск 85% от общего числа туристов из стран Евросоюза. Остальные 15% чаще всего отправляются в США, Турцию и Марокко.

Источник: euroskop.cz

Рассказать всем:
Темы
Туризм Евросоюз Чехия статистика
Читайте
по теме 
Идея на выходные: Легендарный ресторан-пивная «Гаенка» в Керско
18.07.2017 15:46 Путешествия
Идея на выходные: Легендарный ресторан-пивная «Гаенка» в Керско
728 0
Турпоток из России в Чехию вырос, гостиницы констатируют рекордную заполняемость
12.07.2017 14:51 Экономика
Турпоток из России в Чехию вырос, гостиницы констатируют рекордную заполняемость
856 0
Идея на выходные: Почему стоит посетить Озеро Садска под Прагой
12.07.2017 11:26 Путешествия
Идея на выходные: Почему стоит посетить Озеро Садска под Прагой
989 1
В Чехии планируют принимать российские карты «Мир»
22.06.2017 12:58 Экономика
В Чехии планируют принимать российские карты «Мир»
1328 0
Последние новости:
19
июля
Что ожидает товарный вокзал Жижков в Праге в будущем
19.07.2017 16:21 Общество
Что ожидает товарный вокзал Жижков в Праге в будущем
151 0
В Праге появилась новая велодорожка вдоль Влтавы
19.07.2017 15:09 Общество
В Праге появилась новая велодорожка вдоль Влтавы
235 0
Новые квартиры для жителей Чехии стали одними из самых недоступных в Европе
19.07.2017 15:03 Экономика
Новые квартиры для жителей Чехии стали одними из самых недоступных в Европе
605 0
Чешская крона максимально окрепла по отношению к евро
19.07.2017 12:30 Экономика
Чешская крона максимально окрепла по отношению к евро
478 0
Между Чехией и Китаем начнут ходить прямые поезда
19.07.2017 11:55 Общество
Между Чехией и Китаем начнут ходить прямые поезда
1000 0
Таксист в Праге взял туристку в заложницы
19.07.2017 10:58 Общество
Таксист в Праге взял туристку в заложницы
728 0
На Староместской ратуше больше не будет мемориальной доски в честь освобождения Праги Красной армией
19.07.2017 10:31 Общество
На Староместской ратуше больше не будет мемориальной доски в честь освобождения Праги Красной армией
754 0
18
июля
Впервые за 100 лет: Пара волков на Шумаве напала на стадо овец
18.07.2017 16:31 Общество
Впервые за 100 лет: Пара волков на Шумаве напала на стадо овец
746 0
Стало известно, когда в Чехии запустят чековую лотерею
18.07.2017 16:21 Экономика
Стало известно, когда в Чехии запустят чековую лотерею
774 0
Самолет с чешскими туристами съехал с посадочной полосы в болгарском Бургасе
18.07.2017 15:59 Общество
Самолет с чешскими туристами съехал с посадочной полосы в болгарском Бургасе
841 0


Мобильная версия