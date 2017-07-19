Что ожидает товарный вокзал Жижков в Праге в будущем

Магистрат собирается заняться вопросом товарного вокзала Жижков, который в 2013 году был объявлен культурной достопримечательностью.

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Магистрат Праги собирается начать переговоры с «Чешскими железными дорогами» (České dráhy) о покупке здания Товарного вокзала Жижков. Деньги на сделку собираются брать из резервного бюджета, предназначенного для аквизиции недвижимости. Покупка может состояться к осени. Уже много лет в здании вокзала, которое носит статус охраняемой достопримечательности, планируется создать культурный и образовательный центр.

В мэрии считают, что «Чешские железные дороги», которые уже давно не нуждаются в этом объекте, не смогут найти причину не продать его городу. По закону Прага может потребовать передать ей в собственность здание от государства без объявления тендера при условии, что использование объекта будет общественно полезным. Согласно плану, который был разработан два года назад, приобретение вокзала и его изменение в общественный и культурный центр будут стоить около 2 млрд крон. Сама реконструкция обойдется в 1,1-1,7 млрд крон без НДС.

Судьба здания в стиле функционализма, построенного во времена Первой республики, решается уже долгие годы. Изначально здание должны были снести и построить на его месте новый объект, но в 2013 года товарный вокзал Жижков объявили культурной достопримечательностью. В апреле 2014 года представители «Чешских дорог», девелопера Sekyra Group и администрации Праги 3 подписали меморандум, согласно которому в здании вокзала должен открыться общественно-культурный центр. С тех пор ситуация никак не изменилась.

Компания Žižkov Station Development хочет строить рядом новый район, центром которого станет переоборудованный товарный вокзал. Город теперь собирается изменить территориальный план, чтобы строительство возле объекта стало возможным с точки зрения закона. На данный момент эти участки классифицируются как железнодорожные. Изменения в документах должны произойти через два года.

В северной части вокзала компания Central Group планирует строить жилые объекты – по проекту британской компании Discovery Group.

Источник: ceskatelevize.cz