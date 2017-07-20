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В Праге появятся новые трамвайные линии

В Праге появятся новые трамвайные линии

Vladislava M 358 0
В течение пяти лет в Праге планируют выстроить новую трамвайную линию. Она должна вести к районам Дедин и Сливенец. Остальные линии появятся до 2030 года.
В Праге появятся новые трамвайные линии

Прага приблизилась к строительству новых трамвайных линий из Модржан до Либуша. По словам заместителя мэра города по транспорту Петра Долинека, в городе уже утвердили территориальный план для новых линий. Теперь Транспортное предприятие может приступить к исследованию участков и начать подготовку документов для подачи заявления на разрешение строительства.

Протяженность нового маршрута составит 2,1 км. Расходы на строительство оценивают в 500 млн крон без НДС. Стройку хотят провести в 2020 году. Продлятся работы минимум 14 месяцев. На отрезке появятся четыре новые остановки: Modřanský vodojem, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš, Libuš - метро. На конечной остановке будет расположен вход на новую линию метро D.

На первоначальном этапе на одной линии планируют пустить трамваи, которые будут ходить в две стороны. После открытия метро и завершения строительства трамвайного маршрута трамваи будут ездить до конечной остановки «Либуш-метро» по двум путям.

Также Транспортное предприятие планирует выстроить еще один трамвайный маршрут на отрезке На Весели – Панкрац, а затем провести его от Панкраца через Зеленую Лишку до Будеевицкой. Длина новых отрезков составит 700 и 800 метров соответственно. Планируется, что маршруты будут обслуживать проблематичные области между станциями метро и обеспечат пассажирам новой линии метро комфортный переход на трамвай сразу со станции.

Источник: metro.cz

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Темы
трамвай Прага Транспортное предприятие Праги транспорт
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