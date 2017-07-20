В лесопарке Праги обнаружили энцефалитных клещей

Санврачи проверили восемь лесопарков Праги: в одном из них нашли клещей, зараженных энцефалитом. Жителей города просят соблюдать меры профилактики.

Санврачи обнаружили в Крчском лесу в Праге клещей, зараженных энцефалитом. Еще в 8 местах столицы присутствие вируса среди клещей не подтвердилось. Об этом рассказала пресс-секретарь санэпидстанции в Праге Дана Мертова. Также санврачи проверяли клещей в июне на бореллиоз, но результаты пока не получили.

Всего гигиенисты исследовали девять местностей в Праге: Клановицкий лес, Саталицка обора, Прокопске удоли, Стромовка, Дяблицки гай, Под Кеснеркоу, Гостиваржский лес и два места в Крчском лесу. Хотя в местности возле районов Крч и Кунратице зараженных клещей не нашли, в части леса возле Розтыл санврачи собрали образцы с энцефалитом.

«Мы рекомендуем всем, кто посещает лесопарки в Праге, не забывать о профилактике: носить светлую одежду, использовать репелленты и осматриваться после прогулок на природе», – прокомментировал директор Санэпидстанции Праги Ян Яролимек.

За прошлый год в Чехии зарегистрировали значительно больше людей с заболеваниями, которые переносят клещи. Клещевым энцефалитом заразилось 565 человек (на 210 больше, чем годом ранее), боррелиозом – 4694 человека (на 1781 больше, чем в позапрошлом году).

Более подробную информацию о клещах в Чехии и способах защиты от них читайте здесь.

Источник: ČTK