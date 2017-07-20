За парковку в Праге теперь можно заплатить с мобильного приложения

Пражский магистрат представил новое мобильное приложение для оплаты зон платной парковки в Праге. Чтобы заплатить за стоянку, нужно просто вписать регистрационный номер автомобиля и провести платеж по карте.

Фото: https://www.facebook.com/zaparkuju.cz

Пражский магистрат запустил мобильное приложение zaparkuju.cz, через которое можно заплатить за парковку в платных зонах. Об этом сообщил заместитель мэра по транспорту Петр Долинек. Приложение позволяет заплатить за парковку картой прямо с мобильного телефона: оно доступно для айфонов на базе операционных систем iOS (его можно бесплатно скачать в appstore). В ближайшее время планируют выпустить версию для смартфонов на Android.

Разработчикам приложения поставили задачу максимально упростить процесс оплаты парковки, чтобы провести платеж можно было прямо на месте через мобильный телефон. Приложение может использовать не только владелец автомобиля или телефона, но и любой другой человек.

Чтобы скачать приложение, нужно зарегистрироваться или войти через аккаунт на Facebook. Припарковавший автомобиль водитель должен вписать в приложение SPZ (государственный регистрационный номер) машины и выбрать желаемое время стоянки. Платеж проходит онлайн через платежную карту. По словам Долинека, через приложение можно оплатить и парковку для гостей: достаточно лишь знать номер их автомобиля.

Приложение пока не отражает временные ограничения. Поэтому, если на конкретной зоне можно находиться только ограниченное время, водитель должен следить за этим сам. На карте в приложении можно посмотреть стоимость разных парковок. Над сервисом продолжается работа, поэтому в ближайшем будущем в нем будут появляться все новые функции.

Зоны платных парковок в Праге появились с 1996 года. Первые платные зоны открыли в Праге 1, затем их расширили на Прагу 2,7 и большую часть Праги 3. Также платные зоны парковки есть в Праге 13, 16 и 22. В августе прошлого года их распространили на Прагу 5 и 6, в октябре – на Прагу 8.

На этой неделе городской совет решил изменить цены на парковку: тарифы решили снизить, например, для предпринимателей или семей с двумя автомобилями.