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Чудо в Чешском Рае: Собака выбралась живой из завала через 2 недели

Чудо в Чешском Рае: Собака выбралась живой из завала через 2 недели

Vladislava M 378 0
2 недели назад в Чешском Рае завалило собаку в лисьей норе. Несколько дней на месте тщетно работали пожарные. Наконец, пес выбрался из завала сам.
Фото: Спасшийся пес Барт у ветеринара. Фото: HZS LK
Чудо в Чешском Рае: Собака выбралась живой из завала через 2 недели

Собака, которую в начале июля засыпало в норе в Чешском Рае, выбралась наружу живой. Об этом сообщила пресс-секретарь пожарных Зденка Штраухова.

«Могу подтвердить, что спасательная операция прошла успешно. Собака нашлась. Когда пожарные находились на месте и думали, что делать дальше, она вылезла сама», – рассказала пресс-секретарь.

Собаку по кличке Барт сразу напоили водой и отправили к ветеринару в Турнов, где его ждала счастливая хозяйка. Пес был ослабленный и уставший, но у него не было опасных для жизни травм: только сломан один зуб.

Пожарные были рады, что не поторопились и не начали копать вслепую в туннеле: это бы могло вызвать обвал, после которого у собаки не было бы шансов спастись.

Как терьер бордер-терьер выбрался из завала, никто не знает. В его спасение уже никто не верил, и теперь все считают произошедшее чудом.

Собака попала в лисью нору в скале в понедельник, 3 июля. Вероятно, внутри норы у животных началась борьба, которая и вызвала завал. Высота горы составляет около 6 метров, и между камнями к ней присоединяется пятиметровый туннель.

Владельцы пса не смогли достать его из заваленной норы, поэтому в среду, 5 июля, они обратились к профессиональным спасателям. Они в течение шести дней пытались разобрать завал и выманить собаку наружу, но все попытки не давали результатов. Возле выхода из норы положили одежду хозяина, чтобы собака почувствовала, куда нужно идти. Когда в счастливый конец уже никто не верил, пес неожиданно выбрался из завала.

 

Источник: idnes.cz

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Темы
животные Чехия пожарники
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