Украинцы лидируют среди иностранцев по задолженности за лечение без страховки в Чехии

На втором месте по объему долгов перед больницами в Чехии граждане США, на третьем – Румынии.

Иностранцы должны чешским больницам десятки миллионов крон за оказанную неотложную медицинскую помощь. Так как у них не было страховки, покрывать расходы они обязаны из собственного кармана, но делать это многие не торопятся.

Больше всего требований по долгам у больницы Мотол в Праге. С 2000 года ей удалось получить почти 37 млн крон от должников, которые не заплатили вовремя. Если у больницы не получается договориться с пациентом без страховки о графике выплат, то приходится обращаться в суд, но результат не всегда успешный.

Если в больницу привозят больного, которому нужна неотложная помощь, то ему ее немедленно оказывают. Вопрос с оплатой решается уже потом. В пражской Томайеровой больнице в прошлом году лечили 16 пациентов с туберкулезом, у которых не было страховки. Расходы на их лечение составили 1,6 млн крон.

Дороже всего стоит госпитализация – от 10 000 до 100 000 крон в месяц, а в некоторых случаях, когда необходима реанимация или операция, то медицинское обслуживание может выйти и на миллион крон.

У больницы Мотол сейчас более 160 должников за медицинское обслуживание. В прошлом году их было 178. Больше всего денег должны пациенты из Украины, суммарный долг которых составляет 10,5 млн крон. 1,7 млн крон должны граждане США, столько же – граждане Румынии. На четвертом месте – словаки, которые должны 1,2 млн крон.

Получить деньги от незастрахованного пациента сложно, сотрудникам больницы приходится обращаться в страховые компании, посольства и другие учреждения. Министр здравоохранения Чехии Мирослав Людвик, который руководил больницей в Мотоле 16 лет, считает, что исправить ситуацию помогло бы введение обязательного залога перед проведением обследования, но это возможно не во всех случаях. «Например, в США, если у вас инфаркт, то пока вы не заплатите, лечение не начнется. В Чехии совершенно невозможно такое представить», – говорит Людвик.

Сколько стоит медицинское обслуживание

Стоимость медицинского обслуживания рассчитывается индивидуально и зависит от осложнений, количества лекарств и периода госпитализации. Например, средние расходы на лечение сотрясения мозга достигают 3 700 крон. Лечение при тепловом ударе стоит 2 100 крон. Обследование перелома ключицы обойдется в 3 300 крон. Базовая помощь пациенту с острым воспалением слепой кишки стоит 18 000 крон. Первичная помощь пациенту с сердечным инфарктом оценивается на 55 000 крон.

Чехи тоже могут оказаться в сложной ситуации за границей

Расходы на медицинские услуги за границей могут быть в несколько раз выше, чем в Чехии. Поэтому чехи должны учитывать размер страховой суммы при поездках в ту или иную страну. Министерство иностранных дел каждый год информирует о десятках подобных случаев.

В последние годы становится все больше случаев, когда чехи получают травмы в отпуске во время занятий экстремальными видами спорта. И тогда страховая компания отказывается платить. Заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек говорит, что в большинстве таких случаев на себя берут расходы родственники пострадавшего, но если и у них нет денег, то тогда помогает министерство. При этом граждане должны подписать договор, согласно которому по возвращении в Чехию они обязуются вернуть деньги. На данный момент министерству никто из них ничего не должен.

Источник: ceskatelevize.cz