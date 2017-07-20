Прага выпустит новое мобильное приложение для туристов

Приложение должно начать работать уже в августе текущего года. Туристам обещают полезную информацию и маршруты не только по центру города.

В Праге разрабатывают новое мобильное приложение для туристов, которое поможет легче ориентироваться в городе, предоставит необходимую гостям информацию и приведет к интересным местам в столице за рамками центра.

Запустить приложение планируют в августе. В 2019 году его полезности дадут объективную оценку. Отвечать за работу программного обеспечения будет пражская компания Operátor ICT. Магистрат будет ежемесячно платить компании 89 253 крон за функционирование приложения.

Туристы смогут быстро получать из приложения полезные советы, не нужно будет долго изучать туристические путеводители. Кроме того гостям расскажут об интересных местах вне центра, делать это будут с помощью геолокационных игр и маршрутов по интересам.

Напомним, в июне этого года магистрат одобрил появление новой многофункциональной карты для туристов. Расходы на нее могут составить 2 млн крон, за ее создание будет отвечать уже упомянутая компания Operátor ICT. Карта будет иметь две формы – физическую и электронную. Туристы смогут пользоваться ей для входа в музеи и на другие объекты, а также для оплаты проезда в общественном транспорте.

Источник: ceskenoviny.cz