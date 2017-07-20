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Ежегодно из-за грязного воздуха в Праге преждевременно умирают 500 человек

Ежегодно из-за грязного воздуха в Праге преждевременно умирают 500 человек

artyommm 372 0
Всемирная организация здравоохранения также подсчитала, что из-за загрязненного воздуха Чехия теряет каждый год 7-8% ВВП.
Фото: www.shutterstock.com
Ежегодно из-за грязного воздуха в Праге преждевременно умирают 500 человек

Более 500 пражан ежегодно преждевременно умирает из-за загрязнения воздуха частицами пыли. Чаще всего причиной смерти становятся сердечно-сосудистые заболевания. Больше всего частиц пыли выпускают в воздух автомобили. Результаты оценки рисков здоровья сегодня были представлены прессе Мирославом Шутой из некоммерческой организации Центр окружающей среды и здоровья.

Грубые частички пыли попадают в нос. Частицы еще меньших размеров проникают в легкие, а ультра-маленькие через легочные альвеолы оказываются в крови, которая затем разносит их по всему организму. Загрязненный воздух в Праге может приводить к серьезным заболеваниям органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, бронхиту и симптомам астмы у детей. 

Главный источник пыли в воздухе – автомобили с двигателями, работающими на дизельном топливе без воздушного фильтра. Хуже всего в Праге, по информации Шуты, ситуация на автовокзале Флоренц, где автобусы могут ожидать пассажиров с включенными двигателями.

В городе действуют лимиты на допустимое содержание частиц пыли в воздухе. Но, как говорит Шута, они были установлены политиками, а не специалистами, и их не соблюдают. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения более строгие.

При высокой концентрации пыли в воздухе может быть объявлена смоговая ситуация. В Чехии лимит установлен на уровне 40 микрограмм на квадратный метр. ВОЗ рекомендует половину этой нормы. 

В Центре окружающей среды и здоровья считают, что Прага и Министерство окружающей среды должны принять постановление, чтобы уменьшить концентрацию пыли в воздухе. В прошлом году министерство выпустило Программу улучшения качества воздуха, но группа граждан из Праги ее раскритиковала и даже подала жалобу. 

Шута говорит, что способствовать повышению качества воздуха в Праге может и магистрат. Например, в Берлине удалось улучшить воздух за счет введения зон с низким содержанием выхлопных газов. В Праге на эту тему уже 7 лет ведутся споры. В Стокгольме количество автомобилей в центре снизилось на четверть после того, как въезд сделали платным.

Государственный институт здравоохранения ежегодно выпускает отчет о количестве преждевременных смертей. Он опирается на средние данные на различных измерительных станциях в Праге и демографические сведения. В целом в Чехии ежегодно преждевременно умирает 10 000 – 12 000 человек. ВОЗ высчитала, что из-за загрязнения воздуха частицами пыли Чехия  теряет 7-8% ВВП.

Источник: ceskenoviny.cz

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