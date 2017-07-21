До конца января 2019 года чешские производители меховых изделий из шкур диких животных должны будут ликвидировать свои фермы. Сенат утвердил законопроект и отправил его на подпись президенту.

Сенат утвердил запрет на деятельность меховых ферм в Чехии с конца января 2019 года. Законопроект приняли без изменений. Период для ликвидации ферм не стали продлять, не повысили и размер компенсаций для владельцев ферм, как предлагали некоторые сенаторы. Запрет войдет в поправку к закону об охране животных от тирании, которую Сенат утвердил после двухчасовых дебатов. Теперь закон отправят на подпись президенту.

Поправка к закону запретит «разведение и убийство животных с целью получения меха». Распространяться запрет будет на разведение лис и норок. Кроликов и нутрий можно будет разводить и дальше.

Владельцы ферм смогут получить от государства компенсацию, если разведение животных на мех они начали до конца июня прошлого года. Конкретные способы получения и размеры компенсации должно установить Министерство сельского хозяйства. Сумма компенсации не должна превысить чистую годовую прибыль с фермы за последние 5 лет.

Эти деньги предназначены для компенсации расходов владельцев ферм на ликвидацию. Также они должны частично компенсировать вложенные в ферму инвестиции. Всего в Чехии 9 меховых ферм. Государство должно выделить на компенсацию их убытков около 50 млн крон.

Законопроект подписали 50 депутатов, т.е. четверть членов нижней палаты. Запретить разведение животных на мех решили по этическим соображениям, а также потому, что условия на фермах не отвечают потребностям диких животных.

Противники постановления опасаются, что запрет приведет к возникновению нелегальных ферм без контроля Государственного ветеринарного управления. Также они считают, что фермы просто перенесут в Польшу или Норвегию.

Источник: ČTK