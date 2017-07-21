Пражанин босиком преследовал вора, укравшего у старушки сумку

Случайный свидетель помог задержать вора, который отобрал у пожилой женщины сумку. Мужчина сразу же выбежал из дома преследовать преступника, даже не надев обувь.

Фото: idnes.tv

20 июля, в 9 часов утра, возле панельного дома на улице Яжловицкой в Праге 4, произошло нападение на пожилую женщину. Проходящий мужчина вырвал у женщины сумку, повалил ее на землю и убежал.

В этот момент на балконе дома находился молодой человек, который вышел покурить и случайно заметил произошедшее. Он выбежал из квартиры босиком и стал преследовать вора, одновременно сообщая полиции, куда он бежит.

«На основании информации о местонахождении вора полицейский патруль смог прибыть на место и задержать нарушителя. Чтобы задержать вора, полицейским пришлось угрожать ему оружием», – рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Задержанным оказался 52-летний иностранец, который признался в преступлении. За это ему грозит 10 лет тюрьмы. При краже сумки он нанес пожилой женщине несколько травм.

Свидетель, благодаря которому преступника задержали, сказал, что он не считает свой поступок геройством. По его мнению, так на его месте должен был бы поступить любой человек. От вознаграждения, которое ему предлагала пострадавшая, он отказался.