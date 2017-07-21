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В Праге придумали, как перевоспитать непорядочных таксистов

В Праге придумали, как перевоспитать непорядочных таксистов

artyommm 856 0
Пражский таксист совершил 122 нарушения, но лицензию у него не отбирают. Поправка к транспортному закону все изменит.
В Праге придумали, как перевоспитать непорядочных таксистов

Дерзкие пражские таксисты в последнее время все чаще оказываются в центре громких скандалов в прессе. Мэр Адриана Крначова считает, что непорядочные водители будут всегда, но новая поправка к транспортному закону позволит ограничить массовые нарушения. Поправку должен одобрить Сенат. Если закон пройдет, у таксистов можно будет прямо на месте забирать лицензию при подозрении на завышение цен или другие нарушения.

На прошлой неделе таксист в Праге попытался обокрасть туристку. За 14 км в дороге он потребовал от нее 480 евро, или 12,5 тысячи крон. В итоге туристка заплатила более 6 000 крон, при этом на самом деле стоимость проезда по этому маршруту не должна была превысить 500 крон. Спустя три часа водителя задержала полиция: помог сотрудник стойки регистрации в гостинице.

По информации Echo24, речь шла о рецидивисте Войтехе Д., на счету которого сотни транспортных нарушений. И хотя полиция и чиновники уже лично знают нарушителя, он по-прежнему продолжает возить пассажиров по Праге: законной возможности забрать у него лицензию до сих пор не было. С 2003 года Войтех совершил 122 нарушения. Мэр Праги заявила, что, если бы новая поправка к закону была принята раньше, он бы уже давно не работал таксистом.

Еще один вопиющий случай произошел на прошлых выходных. Таксист попросил у пары туристов 1920 крон за 2 км, хотя магистрат установил стоимость 1 км в размере 28 крон. Когда мужчина пошел в гостиницу за деньгами, водитель запер его спутницу в машине – в качестве заложницы.

Поправка к закону поможет полиции бороться с таксистами, нарушающими закон и подрывающими репутацию Праги как туристической столицы. Министерство транспорта уточняет, что отнимать лицензии смогут только его сотрудники, которые  проводят проверки вместе с полицейскими. 

Источник: echo24.cz

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