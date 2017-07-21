Пожар в спа-отеле Thermal в Карловых Варах: Гостей эвакуировали в халатах

Вчера вечером в топовом спа-отеле Thermal в Карловых Варах случился пожар. Постояльцам пришлось провести весь вечер на эвакуационной площадке перед отелем, пока номера проветривали от дыма.

Фото: Пожарные возле отеля Thermal, HZS Karlovarského kraje

В одном из самых популярных отелей Карловых Вар Thermal произошел пожар. Огонь разгорелся на подземном этаже отеля и не распространился дальше, но из-за сильного задымления пришлось эвакуировать всех постояльцев. На улицу вывели 260 человек, из них 25 эвакуировали с помощью пожарных. Об этом сообщил пресс-секретарь местной пожарной службы Мартин Касал.

«В номера отеля, расположенные прямо над местом пожара, проник дым. Поэтому руководитель отряда решил провести эвакуацию всех гостей. Они собрались на специальной эвакуационной площадке перед отелем. Пожарные проверили все этажи и все номера гостиницы», – рассказал пресс-секретарь.

Пожарные возле отеля Thermal, Фото: HZS Karlovarského kraje

На место прибыла и скорая помощь. Врачи обследовали несколько гостей, которые надышались дымом. Также была оказана помощь одному пожарному из-за переутомления. Причину пожара и размер ущерба расследуют.

Устранение пожара, который начался в 19:30, усложняли высокие температуры на подземных этажах и сильное задымление. Взять огонь под контроль удалось только через час после начала операции. Полностью потушить огонь получилось еще через полчаса. До 11 вечера длилось проветривание номеров, поэтому гости смогли вернуться в них только в 23:30. Некоторые из них все это время находились в банных халатах и тапочках.

Источник: ČTK