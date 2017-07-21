Санврачи объявили, в каких водоемах Чехии опасно купаться

Купаться во многих природных водоемах Чехии стало опасно из-за присутствия цианобактерий. К загрязнению воды привела в первую очередь тропическая жара.

Чешские санврачи объявили о том, что вода во многих природных водоемах стала опасной для купания. Из-за жары в последние дни в воде распространились цианобактерии, которые выделяют опасные для человека вещества. Хотя в выходные в Чехии обещают грозы и кратковременные дожди, температура воздуха местами все равно будет достигать более 30 градусов по Цельсию.

Самой опасной на данный момент стала вода в водохранилище Скалка под Хебом. Согласно краевой санэпидстанции, вода находится на пятой – низшей – ступени качества. В Карловарском крае с начала сезона вода загрязнена в водоемах Велки-рыбник и Грознетина. Остальные водоемы в регионе остаются чистыми: купаться можно в Лиде под Марианскими Лазнями, в озере Михал у Соколова, в Бодене у Гарбатова и Есенице возле деревни Рыбаршска-башта.

С недавнего времени купаться запретили в пруде Росничка (Свитавско). В воде обнаружили большое количество цианобактерий, цветущих водорослей и хлорофиллов. В водохранилище Сечска-пршеграда (Хрудимско) вода все еще подходит для купания, хотя в ней увеличивается содержание цианобактерий. В Пардубицком крае чистыми остаются водоемы Паствины и Тыршова-пловарна в городе Высоки-Мыт.

На Маховом и Гамерском озерах, а также в водоемах Храстава в Либерецком крае купаться не рекомендуют людям с чувствительной кожей. В Устецком крае почти все водоемы чистые, кроме озера Хмеларж, Варважова и озера в Кржижанове. В Пльзеньском крае большинство водоемов в порядке, только в водохранилище Ческе-Удоли и пруде Валха вода не подходит для купания. В Краловоградецком крае все водоемы также не представляют опасности для здоровья.

На Высочине вода загрязнилась в трех водоемах: Седлице, Черны и Медлов. В Южной Моравии немного ухудшилось качество воды в водоеме Раковец и пруде Сухи. Купаться там можно, но после купания нужно обязательно принять душ.

В Моравскосилезском крае риск для людей с чувствительной кожей представляет водоем Брушперк возле города Фридек-Мистек. Высокая концентрация бактерий может вызывать у людей кожные высыпания.

Цианобактерии в воде представляют наибольшую опасность для детей, пожилых людей и беременных женщин.

Источник: ČTK