Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 27 °C
Санврачи объявили, в каких водоемах Чехии опасно купаться

Санврачи объявили, в каких водоемах Чехии опасно купаться

Vladislava M 278 0
Купаться во многих природных водоемах Чехии стало опасно из-за присутствия цианобактерий. К загрязнению воды привела в первую очередь тропическая жара.
Санврачи объявили, в каких водоемах Чехии опасно купаться

Чешские санврачи объявили о том, что вода во многих природных водоемах стала опасной для купания. Из-за жары в последние дни в воде распространились цианобактерии, которые выделяют опасные для человека вещества. Хотя в выходные в Чехии обещают грозы и кратковременные дожди, температура воздуха местами все равно будет достигать более 30 градусов по Цельсию.

Самой опасной на данный момент стала вода в водохранилище Скалка под Хебом. Согласно краевой санэпидстанции, вода находится на пятой – низшей – ступени качества. В Карловарском крае с начала сезона вода загрязнена в водоемах Велки-рыбник и Грознетина. Остальные водоемы в регионе остаются чистыми: купаться можно в Лиде под Марианскими Лазнями, в озере Михал у Соколова, в Бодене у Гарбатова и Есенице возле деревни Рыбаршска-башта.

С недавнего времени купаться запретили в пруде Росничка (Свитавско). В воде обнаружили большое количество цианобактерий, цветущих водорослей и хлорофиллов. В водохранилище Сечска-пршеграда (Хрудимско) вода все еще подходит для купания, хотя в ней увеличивается содержание цианобактерий. В Пардубицком крае чистыми остаются водоемы Паствины и Тыршова-пловарна в городе Высоки-Мыт.

На Маховом и Гамерском озерах, а также в водоемах Храстава в Либерецком крае купаться не рекомендуют людям с чувствительной кожей. В Устецком крае почти все водоемы чистые, кроме озера Хмеларж, Варважова и озера в Кржижанове. В Пльзеньском крае большинство водоемов в порядке, только в водохранилище Ческе-Удоли и пруде Валха вода не подходит для купания. В Краловоградецком крае все водоемы также не представляют опасности для здоровья.

На Высочине вода загрязнилась в трех водоемах: Седлице, Черны и Медлов. В Южной Моравии немного ухудшилось качество воды в водоеме Раковец и пруде Сухи. Купаться там можно, но после купания нужно обязательно принять душ.

В Моравскосилезском крае риск для людей с чувствительной кожей представляет водоем Брушперк возле города Фридек-Мистек. Высокая концентрация бактерий может вызывать у людей кожные высыпания.

Цианобактерии в воде представляют наибольшую опасность для детей, пожилых людей и беременных женщин.

Источник: ČTK

Рассказать всем:
Темы
водоем озеро Махово озеро Чехия
Читайте
по теме 
Центр гигиены Чехии назвал места, где можно купаться
30.06.2017 09:26 Общество
Центр гигиены Чехии назвал места, где можно купаться
1050 0
Где купаться: большой обзор летних бассейнов и водоемов Праги
19.06.2017 09:07 О Праге
Где купаться: большой обзор летних бассейнов и водоемов Праги
3941 0
Новые пруды должны спасти Прагу от жары и духоты
12.09.2016 11:20 Общество
Новые пруды должны спасти Прагу от жары и духоты
1113 0
Жители Чехии могут без боязни провести остаток каникул у воды
19.08.2016 11:13 Общество
Жители Чехии могут без боязни провести остаток каникул у воды
1324 0
Последние новости:
21
июля
Сделано в Чехии: В Праге начали производить очки виртуальной реальности
21.07.2017 14:34 Экономика
Сделано в Чехии: В Праге начали производить очки виртуальной реальности
167 0
«Мы как животные в зоопарке»: В аэропорту Праги установили будку для курильщиков
21.07.2017 14:15 Общество
«Мы как животные в зоопарке»: В аэропорту Праги установили будку для курильщиков
416 0
Солист Linkin Park покончил с собой: Вспоминаем, что связывало группу с Прагой
21.07.2017 10:54 Культура
Солист Linkin Park покончил с собой: Вспоминаем, что связывало группу с Прагой
490 0
Пожар в спа-отеле Thermal в Карловых Варах: Гостей эвакуировали в халатах
21.07.2017 10:29 Общество
Пожар в спа-отеле Thermal в Карловых Варах: Гостей эвакуировали в халатах
371 0
В Праге придумали, как перевоспитать непорядочных таксистов
21.07.2017 10:04 Общество
В Праге придумали, как перевоспитать непорядочных таксистов
856 0
Пражанин босиком преследовал вора, укравшего у старушки сумку
21.07.2017 09:47 Общество
Пражанин босиком преследовал вора, укравшего у старушки сумку
480 0
Сенат утвердил запрет на деятельность меховых ферм в Чехии
21.07.2017 08:46 Общество
Сенат утвердил запрет на деятельность меховых ферм в Чехии
854 0
20
июля
Ежегодно из-за грязного воздуха в Праге преждевременно умирают 500 человек
20.07.2017 15:54 Общество
Ежегодно из-за грязного воздуха в Праге преждевременно умирают 500 человек
571 0
Прага выпустит новое мобильное приложение для туристов
20.07.2017 12:42 Общество
Прага выпустит новое мобильное приложение для туристов
516 0
Чехия догоняет скандинавские страны по устойчивому развитию
20.07.2017 12:27 Экономика
Чехия догоняет скандинавские страны по устойчивому развитию
587 0


Мобильная версия