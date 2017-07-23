Главные новости в Чехии за неделю 17-23 июля 2017

Подводим итоги недели: главные события в Чешской Республике, которые заслуживают особого внимания.

Пражские таксисты снова в центре внимания

Таксисты в Праге снова возмутили общественность. На прошлых выходных 45-летний водитель такси потребовал от иностранки оплатить проезд на расстояние 14 км в размере 480 евро, хотя реальная стоимость услуги в данном случае не должна была превысить 500 крон.

Другой таксист решил «заработать» на паре иностранных туристов, которых он подвез на расстояние 2 км. За эту поездку он насчитал иностранцам 2 000 крон, хотя максимальная стоимость 1 км, установленная магистратом, составляет 28 крон.

В мэрии говорят, что среди таксистов всегда будут непорядочные люди, но сократить количество нарушений можно с помощью жестких мер, например, отнимать лицензию на месте, если водителя заподозрили в нарушении.



Бесплатный проезд из-за иностранца

Иностранец в чешском городе Млада-Болеслав устроил погром в автобусном парке местного транспортного предприятия и причинил ущерб на сумму 500 000 крон. Автобусы будут ремонтировать не менее двух недель. Чтобы восполнить возникший дефицит транспортных средств, пришлось обращаться к другим перевозчикам. Но там не все автобусы оборудованы системой оплаты, поэтому на некоторых маршрутах проезд сделали бесплатным.



Прага обогнала соседние «умные столицы»

Рейтинг Cities in Motion определяет уровень развития городов мира с точки зрения использования умных технологий. Прага заняла 45-е место, опередив Братиславу, Варшаву и Будапешт. Москва в этом рейтинге стала 89-й, а Киев – 119-м.



Русские лидируют среди иностранцев по количеству фирм в Чехии

Компания CRIF посчитала, сколько компаний в Чехии принадлежит фирмам или частным лицам иностранного происхождения (более 81 000). Бизнесмены из России владеют 16% иностранного бизнеса в Чехии, хотя за последние несколько лет они намного меньше остальных иностранцев открывали компании в республике.



Староместкая ратуша без мемориальной доски в честь Красной армии

Стало известно, что после реконструкции Староместской ратуши на ее стену не вернут мемориальную доску, установленную в 1945 году в честь освобождения Праги войсками Первого Украинского фронта Красной армии. В магистрате сказали, что на доске указаны «исторически неточные данные».



Из Чехии в Китай впервые отправили прямой поезд

Поезд выехал 19 июля, в пути он будет находиться 18 суток. Грузовой состав с контейнерами перевозит пиво, фарфор и другие товары чешского производства. Прага стала 16-м городом Европы, связанным с Китаем прямым железнодорожным сообщением.



Чешская крона укрепилась к евро

В ожидании повышения процентных ставок Нацбанком в Чехии укрепляется крона, в числе ожидающих и крупнейший американский банк Bank of America. 19 июля курс валют достиг максимальной отметки с 2013 года – 26,03 кроны за евро.



Чехам приходится дольше других копить на новую квартиру

Компания Deloitte изучила, сколько годовых зарплат нужно жителю Чехии и еще 15 стран, чтобы купить новую квартиру. Оказалось, что в ЧР приходится дольше всего зарабатывать на жилье: на квартиру площадью 70 квадратных метров придется откладывать 10,9 средней годовой зарплаты. Легче всего купить недвижимость в Нидерландах и Германии.



Лесопарки Праги проверили на присутствие энцефалитных клещей

В Праге исследовали девять лесопарков, и в одном были обнаружены клещи, зараженные энцефалитом.



Чехия опережает скандинавские страны по устойчивому развитию

В 2015 году государства ООН приняли программу целей устойчивого развития в разных сферах жизни и экономики. Пока Чехии удается следовать им лучше остальных стран мира (республика заняла 5 место).



Новое приложение о Праге для туристов

Туристы в Праге смогут с августа пользоваться новым официальным мобильным приложением, которое будет предоставлять полезную информацию о городе и его местах, а также покажет иностранцам интересные достопримечательности за пределами центра.



Грязный воздух в Праге становится причиной преждевременной смерти

Из-за грязного воздуха в Праге ежегодно преждевременно умирает более 500 человек. Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что Чехия каждый год теряет 7-8% ВВП из-за загрязненного воздуха.



Решено: Меховые фермы в Чехии окончательно исчезнут к концу января 2019 года

Соответствующий законопроект был утвержден Сенатом без изменений. Теперь его отправят на подпись президенту.