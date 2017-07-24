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Два гомосексуалиста впервые добились признания родительских прав в Чехии

Два гомосексуалиста впервые добились признания родительских прав в Чехии

Vladislava M 461 0
Конституционный суд ЧР признал родительские права гомосексуальных партнеров на ребенка. Согласно чешским законам, усыновить ребенка может только один человек из однополого союза.
Два гомосексуалиста впервые добились признания родительских прав в Чехии

Двое гомосексуалистов, которые, согласно калифорнийским законам, считаются родителями ребенка, выношенного суррогатной матерью, выиграли дело в Конституционном суде Брно. До сих пор они безрезультатно пытались добиться признания родительских прав в Чехии. Теперь их дело будет повторно рассматривать Верховный суд, который должен удовлетворить их ходатайство. Изначально суд признал отцом ребенка только одного мужчину из пары. По мнению конституционных судей, этим он нарушил права партнеров и самого ребенка.

По мнению судьи Катержины Шимачковой, интересы ребенка важнее абстрактных принципов. По ее словам, партнеры вместе с ребенком ведут семейную жизнь, охраняемую Законом об основных правах и свободах человека. Первоначальный вердикт суда вел к тому, что в Чехии родительские права одного из мужчин формально прекращали существовать.

Конституционный суд также обратил внимание на то, что он изучил специфическую ситуацию, возникшую в связи с институтом суррогатного материнства, согласно зарубежным законам.

Мужчина чешско-американского происхождения и его партнер родом из Дании проживали вместе в Калифорнии. Согласно местному законодательству, они являлись супругами. В 2012 году они заключили договор с суррогатной матерью, которая выносила эмбрион, возникший способом искусственного оплодотворения яйцеклеток анонимного донора. Суд в Лос-Анджелесе признал обоих мужчин родителями ребенка.

Так как семья часто ездила в Чехию, мужчины захотели узаконить это решение и в чешском суде. Это имело значение, например, для предоставления медицинской помощи и наследственных прав.

В 2015 году Верховный суд ЧР признал калифорнийский вердикт, но только по отношению к чеху-американцу. Отношение второго партнера к ребенку не признали. Повторное обращение суд отверг, так как чешские законы не позволяют двум людям одного пола иметь родительские права по отношению к одному ребенку.

Гомосексуалисты в Чехии могут заключать зарегистрированное партнерство, но в случае усыновления ребенка у них не будет таких же прав, как у классической супружеской пары. Конституционный суд в прошлом году разрешил таким парам усыновлять детей, но в индивидуальном порядке, при котором права получает только один человек.

Источник: ČTK

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лгбт Чехия
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