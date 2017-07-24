В Праге и Брно появилась доставка еды к месту пикника

Популярный сервис доставки еды и напитков теперь привозит заказы не только по точным адресам, но даже на природу. Специальные точки Pick-up point можно найти на карте в приложении.

Один из самых популярных сервисов по доставке еды из ресторанов в Чехии – DameJidlo.cz – предложил пользователям еще одну функцию.

Последнее предложение от стартапа предпринимателя Томаша Чупра называется Pick-up point. Эта функция предлагает людям заказать доставку еды и напитков через мобильное приложение прямо к месту пикника на природе. Вместо точного адреса человек может найти на карте ближайшую точку Pick-up point, к которой ему и привезут еду. Все остальное работает так же, как и при обычной доставке еды на дом.

«Точки Pick-up point в вашем районе легко найти на карте, представленной в нашем приложении. Первые такие точки от DámeJídlo.cz появляются в Праге и Брно, но в ближайшее время мы планируем расположить их по всей республике», – рассказал представитель DámeJídlo.cz Ян Матей.

По его словам, выбранные места будут доступны весь год, но самый высокий спрос на доставку еды к месту пикника ожидается в летние месяцы.

Новая функция входит в мобильное приложение DameJidlo.cz. Это приложение получило премию в конкурсе Aplikace roku 2017 («Приложение 2017 года») за простоту, стабильность и максимальную прозрачность для пользователя.

Фото: Damejidlo.cz