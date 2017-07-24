Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 14 °C
В центре Праги произошло вооруженное нападение: Двое пострадали

В центре Праги произошло вооруженное нападение: Двое пострадали

Vladislava M 1545 0
На улице Оплеталовой в самом центре Праги сегодня произошло вооруженное нападение. Грабитель напал на магазин оружия.
В центре Праги произошло вооруженное нападение: Двое пострадали

24 июля, в начале одиннадцатого утра, в центре Праги (на Оплеталовой улице) произошло вооруженное нападение. Инцидент случился в здании, где размещена страховая компания, автопрокат и магазин оружия. Машины скорой помощи вывезли с места преступления двоих мужчин (продавца и подозреваемого в грабеже) с ранениями.

Полицейские частично перекрыли улицу. Пресс-секретарь полиции Ян Данек подтвердил, что было получено сообщение о нападении.

«В здании произошло вооруженное нападение на магазин, при котором был ранен продавец и подозреваемый в ограблении. На данный момент над делом работают криминалисты, расследование только началось», – расскажал пресс-секретарь.

Служба скорой помощи прибыла на место преступления в течение шести минут.

«Пострадавшие получили огнестрельное и ножевое ранение. Мы отправили на место две машины скорой помощи, врача и инспектора. Пострадавших в данный момент обследуют», – рассказала пресс-секретарь службы скорой помощи Яна Поштова.

Фото:: Anna Charvátová | Источник: ČTK

Источник: Novinky.cz, ČTK

Рассказать всем:
Темы
ограбление преступность Прага полиция
Читайте
по теме 
Пражанин босиком преследовал вора, укравшего у старушки сумку
21.07.2017 09:47 Общество
Пражанин босиком преследовал вора, укравшего у старушки сумку
881 0
Десятки полицейских ищут в чешских лесах троих грабителей из Словакии
20.06.2017 11:15 Общество
Десятки полицейских ищут в чешских лесах троих грабителей из Словакии
1148 0
Обменный пункт в Праге ограбил русскоговорящий преступник на дамском велосипеде
05.06.2017 10:15 Общество
Обменный пункт в Праге ограбил русскоговорящий преступник на дамском велосипеде
1392 0
Видео: Грабитель в Праге напал на банк и пошел отдыхать в кондитерскую
29.05.2017 10:42 Общество
Видео: Грабитель в Праге напал на банк и пошел отдыхать в кондитерскую
1446 0
Последние новости:
24
июля
Статистика МВД: Кто в этом году просил убежище в Чехии
24.07.2017 17:15 Общество
Статистика МВД: Кто в этом году просил убежище в Чехии
792 0
Пражские ревизоры рассказали, кого чаще всего штрафуют в общественном транспорте
24.07.2017 16:21 Общество
Пражские ревизоры рассказали, кого чаще всего штрафуют в общественном транспорте
1563 0
Чехи все чаще покупают квартиры в Болгарии и Альпах
24.07.2017 16:08 Экономика
Чехи все чаще покупают квартиры в Болгарии и Альпах
495 0
Чешский министр решит судьбу крупного экс-чиновника из России
24.07.2017 15:43 Политика
Чешский министр решит судьбу крупного экс-чиновника из России
648 0
В каких городах мира лучше всего жить, отдыхать и работать: Прага в середине рейтинга
24.07.2017 15:36 Общество
В каких городах мира лучше всего жить, отдыхать и работать: Прага в середине рейтинга
802 0
В Праге и Брно появилась доставка еды к месту пикника
24.07.2017 11:46 Общество
В Праге и Брно появилась доставка еды к месту пикника
384 0
Два гомосексуалиста впервые добились признания родительских прав в Чехии
24.07.2017 11:27 Общество
Два гомосексуалиста впервые добились признания родительских прав в Чехии
461 0
23
июля
Главные новости в Чехии за неделю 17-23 июля 2017
23.07.2017 13:34 Общество
Главные новости в Чехии за неделю 17-23 июля 2017
1169 0
21
июля
Сделано в Чехии: В Праге начали производить очки виртуальной реальности
21.07.2017 14:34 Экономика
Сделано в Чехии: В Праге начали производить очки виртуальной реальности
546 0
«Мы как животные в зоопарке»: В аэропорту Праги установили будку для курильщиков
21.07.2017 14:15 Общество
«Мы как животные в зоопарке»: В аэропорту Праги установили будку для курильщиков
1400 0


Мобильная версия