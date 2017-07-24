В центре Праги произошло вооруженное нападение: Двое пострадали

На улице Оплеталовой в самом центре Праги сегодня произошло вооруженное нападение. Грабитель напал на магазин оружия.

24 июля, в начале одиннадцатого утра, в центре Праги (на Оплеталовой улице) произошло вооруженное нападение. Инцидент случился в здании, где размещена страховая компания, автопрокат и магазин оружия. Машины скорой помощи вывезли с места преступления двоих мужчин (продавца и подозреваемого в грабеже) с ранениями.

Полицейские частично перекрыли улицу. Пресс-секретарь полиции Ян Данек подтвердил, что было получено сообщение о нападении.

«В здании произошло вооруженное нападение на магазин, при котором был ранен продавец и подозреваемый в ограблении. На данный момент над делом работают криминалисты, расследование только началось», – расскажал пресс-секретарь.

Служба скорой помощи прибыла на место преступления в течение шести минут.

«Пострадавшие получили огнестрельное и ножевое ранение. Мы отправили на место две машины скорой помощи, врача и инспектора. Пострадавших в данный момент обследуют», – рассказала пресс-секретарь службы скорой помощи Яна Поштова.

Фото:: Anna Charvátová | Источник: ČTK

Источник: Novinky.cz, ČTK