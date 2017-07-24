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В каких городах мира лучше всего жить, отдыхать и работать: Прага в середине рейтинга

В каких городах мира лучше всего жить, отдыхать и работать: Прага в середине рейтинга

artyommm 802 0
Компания Ipsos опубликовала результаты новейшего исследования, в результате которого был составлен список городов, наиболее привлекательных для жизни, туризма и работы.
В каких городах мира лучше всего жить, отдыхать и работать: Прага в середине рейтинга

Прага вместе с 60 другими городами мира вошла в рейтинг городов, привлекательных для жизни, бизнеса и туризма. В нем главный город Чехии занял 30 место. Исследование проводило агентство Ipsos. На первых строчках в списке оказались Нью-Йорк, Абу-Даби и Лондон. Хуже всего результаты у Тегерана и Лондона. Прагу выше всего оценили как туристическое направление.

Нью-Йорк и Абу-Даби заняли верхние строчки в первую очередь благодаря широким возможностям для карьеры. В последний раз компания Ipsos публиковала этот рейтинг в 2013 году, и тогда его возглавил Нью-Йорк. Лондон за это время опустился со второго места на третье, а Абу-Даби тогда был четвертым. Столица Великобритании потеряла одну позицию из-за брексита, но составители рейтинга считают, что причин бояться, что Лондон потеряет престиж, нет.

Лучшим городом для жизни, согласно исследованию, признан Цюрих. Париж оказался лидером по туризму, а Нью-Йорк – по широте возможностей для работы. В этих категориях Прага заняла 27 (жизнь), 15 (туризм) и 39 (работа) места.

В рамках исследования компания Ipsos опросила 18 577 респондентов в возрасте от 16 до 64 лет в 26 странах мира (в Чехии опрос не проводился). В каждой категории респонденты должны были выбрать три самых привлекательных города из 60 предложенных. В соответствии с процентным соотношением городам были выставлены баллы. 

Прага, например, была признана лучшей для жизни тремя процентами опрошенных. 6% респондентов отметили ее как лучший город для туризма, а 2% высоко оценили возможности для трудоустройства и работы. В результате Прага набрала 11 баллов. Нью-Йорк получил в пять раз больше. При этом по сравнению с прошлым рейтингом его результат ухудшился на 18 баллов.

Источник: www.ipsos.com 

 

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рейтинг Прага работа отдых Туризм
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