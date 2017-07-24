Пражские ревизоры рассказали, кого чаще всего штрафуют в общественном транспорте

В прошлом году в Праге было выписано 299 533 штрафа за безбилетный проезд на сумму 139 млн крон.

За последние несколько лет в Праге выросло количество безбилетных пассажиров в общественном транспорте. В прошлом году безбилетники получили 299 533 штрафа на общую сумму 139 млн крон. Как говорит ревизор пражского транспортного предприятия Владимир Юнек, чаще всего без оплаты проезда ездят люди, испытывающие проблемы в социуме, и те, для кого это способ получить адреналин.

Третье место по количеству штрафов за безбилетный проезд в Праге занимают иностранцы. Правила оплаты проезда в общественном транспорте в разных европейских городах отличаются, и туристам в них сложно ориентироваться. Многие действительно не оплачивают проезд, потому что не знают, как правильно это сделать: например, покупают билет и собираются отметить его в валидаторе только в метро.

Ревизоры рассказывают, что за последние 20 лет изменилось поведение безбилетных пассажиров. Если раньше в толпе людей на станциях пересадки их можно было узнать по опущенной голове или покрасневшему от стыда лицу, то теперь они идут с каменным выражением.

Чаще всего безбилетные пассажиры оправдываются тем, что забыли проездной «Литачку», что она находится на работе, в другой сумке или в университете. Отдельная тема – SMS билеты. Пассажиры отправляют сообщение в тот момент, когда увидят ревизора, а затем утверждают, что это было давно, и подтверждение пока не пришло. Всего в пражском общественном транспорте сейчас работает 160 ревизоров, и их количество изменять не собираются.

Источник: denik.cz