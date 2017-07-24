Статистика МВД: Кто в этом году просил убежище в Чехии

С января по июнь нынешнего года 713 иностранцев подали заявление о получении убежища в Чехии.

По информации Отдела по вопросам предоставления убежища и миграционной политики МВД, за шесть месяцев текущего года 713 иностранцев попросили убежище в Чехии. Это на 52 заявления меньше, чем в первом полугодии 2016 года. Чаще всего убежище в ЧР просили граждане Украины (больше, чем каждое третье заявление).

Украинцы уже несколько лет лидируют по количеству заявлений о получении убежища в Чехии. В этом году они подали 254 прошения (на 8 больше, чем в первом полугодии 2016 года). На втором месте граждане Азербайджана (56 заявлений). Третьими стали граждане Грузии (52 заявления).

За ними следуют граждане Армении, Сирии, Вьетнама, Кубы и России, которые подали от 24 до 48 заявлений. По сравнению с прошлым годом стало намного меньше граждан Ирака, которые искали убежище в Чехии (в этом году принято 17 заявлений, в прошлом – 131). Тогда чешские власти пытались реализовать проект по переселению в Чехию христианских беженцев из Ирака, но от идеи отказались после того, как часть беженцев переехала в Германию, а часть – вернулась на родину.

С января текущего года по конец июня, согласно статистике МВД, убежище в Чехии получили 23 иностранца, еще 67 получили дополнительную охрану, которая, в отличие от убежища, имеет ограниченный срок действия. Охрана выдается преимущественно тем иностранцам, которые не получили убежище, но которых ожидает опасность по возвращении домой. В 615 случаях чешские власти отказали в убежище или остановили процесс. Еще 827 заявлений ожидают рассмотрения.

В прошлом году 1475 иностранцев попросили убежище в Чехии (на 50 меньше, чем годом ранее). С 2010 по 2013 гг. ежегодно в ЧР около тысячи иностранцев хотело получить статус беженца, до этого попросить убежище могло сразу несколько тысяч иностранных граждан. Рекордным был 2001 год, когда 18 000 иностранцев подали прошение об убежище в ЧР.

Источник: ceskenoviny.cz