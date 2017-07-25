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На Вацлавской площади в Праге горела гостиница

На Вацлавской площади в Праге горела гостиница

artyommm 693 0
Возгорание произошло после 20:30, были эвакуированы 72 человека.
На Вацлавской площади в Праге горела гостиница

По предварительной версии, из-за возгорания кабельных распределителей на фасаде в понедельник, 24 июля, в гостинице Juliš («Юлиш») на Вацлавской площади в Праге начался пожар. Огонь быстро перешел на строительные леса на здании по соседству, которые были закрыты пластиковым материалом. В само здание пожар не проник, но дым был на всех этажах. Были эвакуированы 72 человека (всего в гостинице находилось 127 постояльцев). 

Пожар начался после 20:30, через 5 минут на место прибыли пять пожарных машин. Во время пожара в здании сработала автономная пожарная система. В 22:44 пожарные закончили работу. Следователь осмотрел место и уточнил, что возгорание произошло на пятом этаже. Точный объем ущерба и причина возгорания будут названы во вторник, 25 июля.

Часть гостиницы, куда проник дым, сейчас не заселена. Как объясняет администрация, такое решение было принято для комфорта гостей: ткани впитали в себя запах дыма. Владелец отеля переселил часть гостей в номера, куда дым не проник.

Гостиница, которая находится в нижней части Вацлавской площади, построена по заказу известного пражского владельца кафе и кондитерской Карла Юлиша. Лицевая сторона отеля выходит на площадь, а тыльная – на Францисканский сад. Архитектором здания в стиле функционализма является Павел Янак. Этот объект входит в список памятников культуры. В 1948 году гостиницу национализировали и переименовали в «Татран» (Tatran). В 1989 году ее вернули семье Карла Юлиша. С 1998 по 2003 гг. в ней проводилась масштабная реконструкция, после чего она снова открылась для гостей.

Источник: idnes.cz

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Темы
пожар пожарники Прага Вацлавская площадь
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