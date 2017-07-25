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В пражском аэропорту установят биометрические камеры

В пражском аэропорту установят биометрические камеры

Vladislava M 456 0
Уровень безопасности чешских аэропортов повышают с каждым годом. Вскоре в пражском аэропорту появятся биометрические камеры, способные отличать друг от друга даже лица близнецов.
В пражском аэропорту установят биометрические камеры

Повышенная угроза безопасности во всем мире вынуждает и чешские аэропорты лучше приспосабливаться к ситуации. В ближайшее время в чешских аэропортах установят биометрические камеры, более качественный рентген и приборы с искусственным интеллектом.

Теракт, который произошел в марте 2016 года в брюссельском аэропорту, изменил отношение людей к авиационному транспорту. Тогда в Брюсселе погибло 32 человека, из них 16 – в аэропорту и 16 –  в метро. Больше 300 человек пострадало. Именно тогда мнение об аэропорте как о безопасном месте изменилось.

С того времени безопасность чешских аэропортов значительно повысилась. Только аэропорт Вацлава Гавела в Праге в прошлом году инвестировал в безопасность более полумиллиарда крон. Были установлены новые рентгены, которые лучше просвечивают чемоданы и ручную кладь. С их помощью можно снимать багаж с двух разных углов.

В понедельник правительство решило, что международные аэропорты в Чехии должны получить специальные системы для распознавания лиц и регистрационных знаков автотранспорта. В пражском аэропорту Вацлава Гавела установят еще 145 специальных камер, способных распознавать лица и сравнивать их с базой данных личностей, находящихся в розыске.

Новые биометрические камеры объединены с искусственным интеллектом и умными алгоритмами. С помощью инновационных методов они распознают лица, цвета и предметы. Камеры даже способны заметить, что в зоне их действия совершается преступление, и оповестить об этом персонал. Программы, на которых работают камеры, способны даже отличить лица близнецов с вероятностью 95% при идеальных условиях.

Новые камеры могут выглядеть так. Фото: Wikipedia Commons

Также в комплексе аэропорта появится еще 30 обзорных камер. Их разместят на транзитной площади так, чтобы они были направлены на посадочные мосты к самолетам, отдельные части терминалов и соединительных коридоров.

С 15 мая пражский аэропорт уже начал контролировать присутствие следов взрывных веществ в переправляемом багаже. Служба безопасности открывает чемоданы и проводит анализ с помощью специального оборудования.

Аэропорты в Карловых Варах, Брно, Остраве и Пардубице хотят довести до уровня безопасности пражского аэропорта. Во всех аэропортах должны появиться сканеры документов и билетов.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
аэропорт Прага Чехия технологии
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