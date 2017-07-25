Кебабы в Чехии впервые будут продавать в сети фастфудов

На чешский рынок выходит популярная сеть быстрого питания Mr. Kebab. До сих пор кебабы в Чехии предлагали только отдельные продавцы.

Фото: Mr.Kebab

На чешский рынок выходит новая франшизная сеть быстрого питания Mr. Kebab, которая специализируется на традиционных кебабах. Первый магазин словацкой сети откроется в сентябре в торговом центре Central в Кладно, в ноябре добавится точка в ТЦ IGY в городе Ческе-Будеевице. В следующем году сеть откроет еще три или четыре магазина в чешских городах.

«В 2018 году мы планируем открыть в Чехии еще 3 или 4 отделения: в течение пяти лет мы хотим открыть как минимум 15 франшиз по всей стране», – рассказал Любор Леловиц, основатель и исполнительный директор Mr. Kebab.

За расширение словацкой сети в Чехии отвечает компания Czech Retail Franchising. По словам ее представителя Петра Кутика, концепт может завоевать в Чехии успех как сеть, так как до сих пор кебабы в стране предлагали только отдельные продавцы. Сеть планируют развивать в торговых центрах крупных городов, а также в районах транспортных узлов.

Первая точка быстрого питания Mr. Kebab открылась в словацком городе Кошице в 2005 году. Затем открыли еще одно отделение в Кошице и одно в Злине. Вскоре к сети присоединился бренд Mr. Snack: фасдфуд со сладостями и десертами.

Источник: Aktualne.cz