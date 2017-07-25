Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 14 °C
Ежедневная миграция в Прагу: Что происходит из-за иногородних

Ежедневная миграция в Прагу: Что происходит из-за иногородних

artyommm 763 0
Каждый день в Прагу за покупками или на работу приезжает около 140 000 жителей других населенных пунктов.
Ежедневная миграция в Прагу: Что происходит из-за иногородних

Ежедневно на работу или за покупками в Прагу приезжает около 140 000 жителей из других городов. По сравнению с 2002 годом число приезжающих с этими целями в чешскую столицу выросло на 47%. Эти данные важны для планирования транспорта и парковок. В то же время они говорят о том, что районные центры теряют былое значение.

Данные, которые предоставила компания Česká distribuční, указывают на интересный феномен: количество населенных пунктов, которые оказались в «сетях» Праги, увеличилось до 562 с 374. Районные центры теряют рабочую силу, среди таких, например, Кладно и Бероун. 

Прага стала самой наглядной иллюстрацией того, что происходит с Чехией в течение последних 15 лет. Но ситуация в столице не уникальная. Подобные условия сейчас сложились в Либерце (72% прирост); в Пльзене – 41%, в Остраве – 31%.

Жители маленьких населенных пунктов удовлетворяют свои культурные и экономические потребности в более крупных центрах, а «деревнях» только ночуют. Классических поселков с собственной социо-экономической базой становится все меньше. 

Одним из возможных объяснений, почему так происходит, стало улучшение мобильности жителей: стал лучше работать пригородный транспорт и у людей появилось больше автомобилей. При этом расходы на жизнь и жилье за пределами крупных городов дешевле и доступнее.

Растущее количество иногородних гостей в Праге приводит к разным последствиям, среди них больше всего выделяется дефицит парковок. Магистрат реагирует на это постоянным расширением синих парковочных зон. С конца августа синие зоны появятся в девяти районах столицы: в Горни-Кобылисы, Стржижкове, Дяблице, Петршине, на нескольких участках рядом с Европейским проспектом, Гржебенках, Мальвазинках, Мотоле и Старом Баррандове.

Источник: euro.cz

Рассказать всем:
Темы
население Прага статистика
Читайте
по теме 
Где в Праге собирается больше всего иногородних и местных жителей
21.04.2017 12:31 Общество
Где в Праге собирается больше всего иногородних и местных жителей
2515 0
Из каких городов и поселков чехи не хотят уезжать
19.04.2017 14:28 Общество
Из каких городов и поселков чехи не хотят уезжать
2375 0
Опубликована официальная статистика по численности населения Чехии
21.03.2017 10:50 Общество
Опубликована официальная статистика по численности населения Чехии
1828 0
Евростат: Население Чехии вымирает, несмотря на прирост рождаемости
11.03.2017 08:05 Общество
Евростат: Население Чехии вымирает, несмотря на прирост рождаемости
2711 0
Последние новости:
25
июля
Купить продукты онлайн: Крупнейшая дисконтная сеть в Чехии откроет интернет-магазин
25.07.2017 13:04 Экономика
Купить продукты онлайн: Крупнейшая дисконтная сеть в Чехии откроет интернет-магазин
801 0
Кебабы в Чехии впервые будут продавать в сети фастфудов
25.07.2017 11:52 Общество
Кебабы в Чехии впервые будут продавать в сети фастфудов
354 0
Чехия заняла первое место в мире по количеству автобусов на душу населения
25.07.2017 11:30 Экономика
Чехия заняла первое место в мире по количеству автобусов на душу населения
274 0
В пражском аэропорту установят биометрические камеры
25.07.2017 10:51 Общество
В пражском аэропорту установят биометрические камеры
456 0
Чешские экспортеры возвращаются в Россию
25.07.2017 10:05 Экономика
Чешские экспортеры возвращаются в Россию
436 0
На Вацлавской площади в Праге горела гостиница
25.07.2017 09:42 Общество
На Вацлавской площади в Праге горела гостиница
693 0
24
июля
Статистика МВД: Кто в этом году просил убежище в Чехии
24.07.2017 17:15 Общество
Статистика МВД: Кто в этом году просил убежище в Чехии
1323 0
Пражские ревизоры рассказали, кого чаще всего штрафуют в общественном транспорте
24.07.2017 16:21 Общество
Пражские ревизоры рассказали, кого чаще всего штрафуют в общественном транспорте
2338 0
Чехи все чаще покупают квартиры в Болгарии и Альпах
24.07.2017 16:08 Экономика
Чехи все чаще покупают квартиры в Болгарии и Альпах
711 0
Чешский министр решит судьбу крупного экс-чиновника из России
24.07.2017 15:43 Политика
Чешский министр решит судьбу крупного экс-чиновника из России
935 0


Мобильная версия