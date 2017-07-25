Ежедневная миграция в Прагу: Что происходит из-за иногородних

Каждый день в Прагу за покупками или на работу приезжает около 140 000 жителей других населенных пунктов.

Ежедневно на работу или за покупками в Прагу приезжает около 140 000 жителей из других городов. По сравнению с 2002 годом число приезжающих с этими целями в чешскую столицу выросло на 47%. Эти данные важны для планирования транспорта и парковок. В то же время они говорят о том, что районные центры теряют былое значение.

Данные, которые предоставила компания Česká distribuční, указывают на интересный феномен: количество населенных пунктов, которые оказались в «сетях» Праги, увеличилось до 562 с 374. Районные центры теряют рабочую силу, среди таких, например, Кладно и Бероун.

Прага стала самой наглядной иллюстрацией того, что происходит с Чехией в течение последних 15 лет. Но ситуация в столице не уникальная. Подобные условия сейчас сложились в Либерце (72% прирост); в Пльзене – 41%, в Остраве – 31%.

Жители маленьких населенных пунктов удовлетворяют свои культурные и экономические потребности в более крупных центрах, а «деревнях» только ночуют. Классических поселков с собственной социо-экономической базой становится все меньше.

Одним из возможных объяснений, почему так происходит, стало улучшение мобильности жителей: стал лучше работать пригородный транспорт и у людей появилось больше автомобилей. При этом расходы на жизнь и жилье за пределами крупных городов дешевле и доступнее.

Растущее количество иногородних гостей в Праге приводит к разным последствиям, среди них больше всего выделяется дефицит парковок. Магистрат реагирует на это постоянным расширением синих парковочных зон. С конца августа синие зоны появятся в девяти районах столицы: в Горни-Кобылисы, Стржижкове, Дяблице, Петршине, на нескольких участках рядом с Европейским проспектом, Гржебенках, Мальвазинках, Мотоле и Старом Баррандове.

Источник: euro.cz