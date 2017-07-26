Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 17 °C
В Чехии участились случаи мошенничества с банковскими картами

В Чехии участились случаи мошенничества с банковскими картами

artyommm 724 0
Жертвами мошенников чаще всего становятся иностранные туристы, которые снимают наличные с карт в универсальных банкоматах, установленных в торговых центрах и в центре города.
В Чехии участились случаи мошенничества с банковскими картами

В Чехии участились случаи скимминга, или нелегального копирования данных с банковских карточек. По данных криминалистов мошенники  теперь ориентируются на универсальные банкоматы, которые не принадлежат какому-то конкретному банку: такие устанавливают обычно в центрах крупных городов или в торговых центрах – там, где больше всего туристов.

Только в Праге в прошлом году в полицию сообщили о 20 случаях скимминга, в этом году число то же. Жертвами преступников становятся в основном иностранцы,  – сообщает издание Právo.

Скиминиг основывается на двух неотъемлемых компонентах. Первый – считывающее оборудование, которое преступник устанавливает в отверстие для приема карты (с его помощью копируются данные с карты). Второй – миниатюрная камера, которую прячут в корпусе банкомата (для фиксации PIN-кода, который ввел держатель карты).

Полученные данные мошенники обычно отправляют за границу. Там на их основании выпускают поддельные платежные карты, с которых и снимаются деньги. Известны случаи, когда наличные с помощью клонированных карт получали и в Чехии. Обворованный клиент банка может подать рекламацию на нелегальные трансакции, но расследование длится достаточно долго.

Источник: irozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
банкомат мошенничество Чехия платёжные карты
Читайте
по теме 
Трое граждан России три раза обчищали банкомат в центре Праги, пока их не задержали на месте
16.08.2016 17:50 Общество
Трое граждан России три раза обчищали банкомат в центре Праги, пока их не задержали на месте
1990 0
02.07.2015 11:43 Экономика
В Чехии хотят изменить правила работы банкоматов крупных банков
1880 0
Второй в Чехии банкомат, выдающий биткоины, открылся в Пльзени
20.08.2014 09:33 Экономика
Второй в Чехии банкомат, выдающий биткоины, открылся в Пльзени
1770 0
В Чехии появился первый автомат, выдающий наличные за биткоины
27.05.2014 16:00 Экономика
В Чехии появился первый автомат, выдающий наличные за биткоины
1928 0
Последние новости:
26
июля
Раненная террористом в Египте чешка умрет
26.07.2017 17:00 Общество
Раненная террористом в Египте чешка умрет
373 0
Чешские арендодатели выбирают квартирантов даже через Facebook
26.07.2017 16:51 Общество
Чешские арендодатели выбирают квартирантов даже через Facebook
246 0
В домах призраков в Праге пропадают тысячи квартир
26.07.2017 15:30 Экономика
В домах призраков в Праге пропадают тысячи квартир
451 0
Автобусы FlixBus будут ездить из Праги в Киев
26.07.2017 13:11 Общество
Автобусы FlixBus будут ездить из Праги в Киев
341 0
Слабая крона – путь к постоянной бедности в Чехии
26.07.2017 08:02 Авторские колонки
Слабая крона – путь к постоянной бедности в Чехии
1049 0
В Евросоюзе снизят допустимую норму глутамата в продуктах
26.07.2017 07:50 Общество
В Евросоюзе снизят допустимую норму глутамата в продуктах
228 0
25
июля
Ежедневная миграция в Прагу: Что происходит из-за иногородних
25.07.2017 14:51 Общество
Ежедневная миграция в Прагу: Что происходит из-за иногородних
1413 0
Купить продукты онлайн: Крупнейшая дисконтная сеть в Чехии откроет интернет-магазин
25.07.2017 13:04 Экономика
Купить продукты онлайн: Крупнейшая дисконтная сеть в Чехии откроет интернет-магазин
1062 0
Кебабы в Чехии впервые будут продавать в сети фастфудов
25.07.2017 11:52 Общество
Кебабы в Чехии впервые будут продавать в сети фастфудов
544 0
Чехия заняла первое место в мире по количеству автобусов на душу населения
25.07.2017 11:30 Экономика
Чехия заняла первое место в мире по количеству автобусов на душу населения
435 0


Мобильная версия