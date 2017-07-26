В Чехии участились случаи мошенничества с банковскими картами

Жертвами мошенников чаще всего становятся иностранные туристы, которые снимают наличные с карт в универсальных банкоматах, установленных в торговых центрах и в центре города.

В Чехии участились случаи скимминга, или нелегального копирования данных с банковских карточек. По данных криминалистов мошенники теперь ориентируются на универсальные банкоматы, которые не принадлежат какому-то конкретному банку: такие устанавливают обычно в центрах крупных городов или в торговых центрах – там, где больше всего туристов.

Только в Праге в прошлом году в полицию сообщили о 20 случаях скимминга, в этом году число то же. Жертвами преступников становятся в основном иностранцы, – сообщает издание Právo.

Скиминиг основывается на двух неотъемлемых компонентах. Первый – считывающее оборудование, которое преступник устанавливает в отверстие для приема карты (с его помощью копируются данные с карты). Второй – миниатюрная камера, которую прячут в корпусе банкомата (для фиксации PIN-кода, который ввел держатель карты).

Полученные данные мошенники обычно отправляют за границу. Там на их основании выпускают поддельные платежные карты, с которых и снимаются деньги. Известны случаи, когда наличные с помощью клонированных карт получали и в Чехии. Обворованный клиент банка может подать рекламацию на нелегальные трансакции, но расследование длится достаточно долго.

Источник: irozhlas.cz