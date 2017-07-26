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В Евросоюзе снизят допустимую норму глутамата в продуктах

В Евросоюзе снизят допустимую норму глутамата в продуктах

Vladislava M 228 0
Европейский комитет по безопасности продуктов порекомендовал уменьшить допустимую норму содержания глутамата в пищевых продуктах. Вещество может вызывать головные боли и повышение давления.
В Евросоюзе снизят допустимую норму глутамата в продуктах

Европейский комитет по безопасности продуктов (EFSA) рекомендует ограничить содержание глутамата в еде. Согласно последним исследованиям, безопасным считается употребление 30 мг этого вещества на 1 кг веса человека в день.

На данный момент в Евросоюзе разрешено добавлять до 10 г глутамата на 1 кг продукта. Глутаматы используют для усиления вкуса и аромата еды. Информацию о рекомендации EFSA опубликовал на своем сайте Государственный комитет здравоохранения.

На европейском рынке представлено около 900 000 видов продуктов. Глутамат содержат 3,3% из них. В продуктах используется шесть видов глутаматов: они обозначаются кодами от E620 до E625.

Новую безопасную норму содержания глутамата в продуктах высчитали на основании тестирования на животных. При ее повышении у них отмечались нежелательные побочные реакции. У человека при повышенном употреблении глутамата могут появиться головные боли, подняться давление и уровень инсулина в крови. Побочные эффекты проявляются в течение 30 минут после еды.

Комитет порекомендовал пересчитать максимальные лимиты содержания глутаминовой кислоты и глутаматов в продуктах: в особенности, в печенье, супах и бульонах, соусах, мясе и мясных изделиях, приправах и пищевых добавках.

Европейский комитет по безопасности продуктов (EFSA) несет ответственность за риски в области безопасности продуктов и кормовых изделий, здоровья животных, охраны и здоровья растений. Организация проводит научные исследования и выдает рекомендации, которые становятся основой для законодательства ЕС в этой области.

 

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Темы
еда продукты Евросоюз
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