Автобусы FlixBus будут ездить из Праги в Киев

Крупный международный перевозчик FlixBus с четверга запускает новые автобусные маршруты из Праги в Киев через польские города, Львов и Житомир. Стоимость билета в один конец составит около 1000 крон.

Фото: Renelt Yan, MAFRA

Автобусная компания FlixBus значительно расширяет предложение своих маршрутов из Чехии на север и восток. С четверга перевозчик запускает новые прямые автобусы из Праги до польских городов и на Украину.

До Киева автобус FlixBus доедет за 26 часов 40 минут. Стоимость билета в один конец составит около 1000 крон. С сентября перевозчик запустит еще один автобус, который будет преодолевать расстояние от Праги до Киева за 24 часа. На маршруте автобус будет проезжать Брно, Остраву, Катовице, Краков, Ржешов, Львов и Житомир.

Также перевозчик повысит количество автобусов между Прагой и польским городом Вратиславом. С четверга они начнут ездить дважды в день через Либерец. Маршрут из Праги до Берлина через Либерец и Житаву, наоборот, в сентябре отменят.

Пресс-секретарь компании FlixBus Нина Гёббельс рассказала, что в Праге, по сравнению с прошлым летом, отметили рост числа пассажиров на 50%. Ранее фирма уже сообщала, что хочет сделать из Праги отправной пункт для дальнейшей экспансии на восток. Новые маршруты подтверждают эту стратегию. Также компания собирается запустить внутригосударственные автобусные маршруты в Чехии.

Источник: idnes.cz