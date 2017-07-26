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Автобусы FlixBus будут ездить из Праги в Киев

Автобусы FlixBus будут ездить из Праги в Киев

Vladislava M 341 0
Крупный международный перевозчик FlixBus с четверга запускает новые автобусные маршруты из Праги в Киев через польские города, Львов и Житомир. Стоимость билета в один конец составит около 1000 крон.
Фото: Renelt Yan, MAFRA
Автобусы FlixBus будут ездить из Праги в Киев

Автобусная компания FlixBus значительно расширяет предложение своих маршрутов из Чехии на север и восток. С четверга перевозчик запускает новые прямые автобусы из Праги до польских городов и на Украину.

До Киева автобус FlixBus доедет за 26 часов 40 минут. Стоимость билета в один конец составит около 1000 крон. С сентября перевозчик запустит еще один автобус, который будет преодолевать расстояние от Праги до Киева за 24 часа. На маршруте автобус будет проезжать Брно, Остраву, Катовице, Краков, Ржешов, Львов и Житомир.

Также перевозчик повысит количество автобусов между Прагой и польским городом Вратиславом. С четверга они начнут ездить дважды в день через Либерец. Маршрут из Праги до Берлина через Либерец и Житаву, наоборот, в сентябре отменят.

Пресс-секретарь компании FlixBus Нина Гёббельс рассказала, что в Праге, по сравнению с прошлым летом, отметили рост числа пассажиров на 50%. Ранее фирма уже сообщала, что хочет сделать из Праги отправной пункт для дальнейшей экспансии на восток. Новые маршруты подтверждают эту стратегию. Также компания собирается запустить внутригосударственные автобусные маршруты в Чехии.

Источник: idnes.cz

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