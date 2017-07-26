Чешские арендодатели выбирают квартирантов даже через Facebook

Дефицит арендного жилья в Чехии привел к тому, что владельцы квартир выбирают нанимателей. Для проверки они используют специальные сервисы, выписки из государственных баз и страницы Facebook.

На рынке арендного жилья в Чехии спрос превышает предложение. Из-за дефицита квартир их владельцы могут выбирать, кому сдать свою недвижимость. Поэтому среди них растет интерес к проверке потенциальных квартирантов.

Услуга становится все более популярной. Например, с мая по июнь 2017 года арендодатели решили проверить на 14% больше квартирантов, чем в предыдущие месяцы. Так они пытаются защитить себя от неплательщиков и тех, кто может повредить что-то в квартире. Чтобы провести такую проверку чехи обращаются в специализированные компании: IdeálníNájemce.cz и Váš domovník.

Через специализированные компании арендодатели могут по имени, адресу и дате рождения человека проверить его данные в пяти реестрах и списках. С их помощью можно узнать, например, нет ли у человека долгов, не находится ли он в розыске и не взыскивают ли с него деньги через суд. Такая услуга обходится в 99 крон. По статистике, 15% нанимателей имеют долги, которые с них взыскивали через суд.

Также квартирантов проверяют самостоятельно: через получение выписки из Центральной базы судебных производств (Centrální evidence exekucí). В ней содержится вся информация о долгах человека и других деталях. Выписку можно получить по интернету, а с июля прошлого года – и в тысяче отделений Чешской почты с обозначением Czech POINT. Выписка на почте обходится в 50 крон за одну страницу, а через интернет ее можно получить за 60 крон независимо от количества страниц.

Третий популярный вариант проверки квартирантов бесплатный, но не такой надежный. Это проверка через профиль в социальной сети Facebook. На странице человека можно увидеть его место работы, ознакомиться с его интересами и личностными качествами. Но здесь многое зависит от того, насколько тщательно пользователь заполняет свою страницу. Кроме того, профиль в социальной сети не дает информации о долгах человека и его бережливости.

Источник: metro.cz