Раненная террористом в Египте чешка умрет

Египетские и чешские врачи констатировали клиническую смерть гражданки Чехии, которую 14 июля на египетском курорте поранил ножом террорист.

Фото: www.shutterstock.com

Состояние чешки, которая стала жертвой террориста в Хургаде 14 июля, по словам медиков, необратимо. Компьютерная томография в среду, 26 июля, показала, что в мозг пострадавшей женщины практически не поступает кровь. Об этом сообщило Министерство здравоохранения ЧР.

Грустную новость подтвердил чешский врач Петр Колоух, который специально прибыл в Египет и следил за проведением исследования. По его словам, жизнь женщины поддерживают искусственно – с помощью аппаратов. С медицинской точки зрения, нет надежды на улучшение ее состояния. Несмотря на всевозможные способы лечения, ее тело не справилось с полученным ранением.

В настоящий момент чешку нельзя перевезти на родину. Ее семья сейчас находится на борту военного вертолета для транспортировки больных, за ней следят военные врачи. По возращении близким будет оказывать помощь военный психолог. В Египте вместе с чешкой остается чешский врач. С учетом сложной жизненной ситуации в ее семье министерство не хочет сообщать больше никаких подробностей о возвращении пострадавшей на родину.

Состояние женщины за последние два дня стремительно ухудшилось. На сайте министерства говорится, что у нее начали отказывать жизненно важные органы.

Уже известно имя террориста. Это 28-летний Абдар Рахман Шамс Дин. Египтянин в Хургаде нанес смертельные ножевые ранения двум немкам, а также ранил четырех туристок, среди которых была и одна гражданка Чехии. Террорист купил однодневный билет на пляж. Губернатор египетской провинции Красное море Ахмад Абдала выпустил постановление, по которому пользоваться пляжами на курортах смогут только постояльцы отелей. Запрещено также использовать пляжи для однодневного отдыха случайным посетителям, как это было ранее.

Египетское издание «Аш-Шурук» написало, что террорист во время допроса полиции в Каире сослался на исламский закон шариат, согласно которому женщины не имеют права выходить на улицу без сопровождения мужа, брата или отца и могут находиться на людях только в закрытой одежде. Преступник также признался, что он разделяет взгляды исламских радикалов. Египетская прокуратура эту информацию не подтвердила.

Источник: echo24.cz