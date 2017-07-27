Стало известно, когда в Праге откроется крупнейший аутлет-центр

Дату открытия аутлет-центра, который станет самым крупным в Чехии, постоянно переносили. Теперь владельцы обещают сдержать слово.

Фото: The Prague Outlet

Открытие гигантского аутлета возле аэропорта Праги снова переносится. Проект в Тухомнержице, который изначально назывался Galleria Moda, давно провалился и претерпел ряд изменений. Теперь у него новые владельцы, которые собираются достроить «дом призраков». Строительство идет по плану, и весной 2018 года все должно быть готово.

Открыть долгожданный аутлет возле аэропорта планировали еще осенью этого года, но дату снова перенесли. Собственники проекта обещают, что весна 2018 года – окончательный срок. Новый аутлет-центр в Праге будет называться Prague The Style Outlets. Представитель компании объяснил, что строительные работы будут завершены уже осенью этого года, но потребуется время на открытие «правильных магазинов в правильном стиле».

Сразу после открытия в аутлете будет работать около 100 магазинов, которые займут 20 000 квадратных метров. Затем, в течение 4 лет, будут открываться другие магазины, которым останется еще 10 000 квадратных метров.

Данный аутлет-центр станет крупнейшим в Чехии. Все товары там будут продавать со скидкой – от 30% изначальной цены. Речь идет о брендовой одежде и других продуктах, выпущенных в предыдущие сезоны.

Владельцы нового аутлет-центр делают ставку на соседство с аэропортом. Предполагается, что около трети посетителей центра составят иностранные туристы. В аутлет их будут привозить специальные автобусы. Кстати, туристы смогут многое узнать о Праге, не заезжая в центр: интерьер центра будет напоминать Старе-Место. Дизайнеры попытались повторить атмосферу Парижской улицы.

Источник: aktualne.cz