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На крыше музея в Праге открылась обзорная площадка с газоном

На крыше музея в Праге открылась обзорная площадка с газоном

artyommm 249 0
С новой обзорной площадки, которая появилась после реконструкции Национального музея сельского хозяйства, можно любоваться Прагой со всех сторон.
Фото: www.facebook.com/zemedelskemuzeum/photos
На крыше музея в Праге открылась обзорная площадка с газоном

Национальный музей сельского хозяйства завершил реконструкцию своего центрального здания в Праге, на которую государство выделило 140 млн крон. В обновленном здании на пражской Летне откроются три новые экспозиции, а на крыше – обзорная площадка. 

На крыше музея появился мягкий газон и ограждения. Со смотровой площадки можно любоваться Прагой со всех сторон. Особенность этого места в том, что сюда смогут приходить семьи с детьми и проводить тут целый день, – пообещал на церемонии открытия музея министр сельского хозяйства Мариан Юречка. 

Источник: aktualne.cz

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