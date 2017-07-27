На крыше музея в Праге открылась обзорная площадка с газоном

С новой обзорной площадки, которая появилась после реконструкции Национального музея сельского хозяйства, можно любоваться Прагой со всех сторон.

Фото: www.facebook.com/zemedelskemuzeum/photos

Национальный музей сельского хозяйства завершил реконструкцию своего центрального здания в Праге, на которую государство выделило 140 млн крон. В обновленном здании на пражской Летне откроются три новые экспозиции, а на крыше – обзорная площадка.

На крыше музея появился мягкий газон и ограждения. Со смотровой площадки можно любоваться Прагой со всех сторон. Особенность этого места в том, что сюда смогут приходить семьи с детьми и проводить тут целый день, – пообещал на церемонии открытия музея министр сельского хозяйства Мариан Юречка.

Источник: aktualne.cz