Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 20 °C
Чешские дороги готовятся к изменениям в способах оплаты

Чешские дороги готовятся к изменениям в способах оплаты

artyommm 139 0
Чешские дороги обещают с августа ввести оплату проезда банковской картой прямо в вагонах поездов. Сначала эта опция станет доступной в поездах повышенной комфортности EuroCity и InterCity.
Чешские дороги готовятся к изменениям в способах оплаты

В некоторых поездах Чешских железных дорог (České drahy) с августа можно будет оплатить проезд банковской картой. Такая возможность сначала появится в электропоездах, а затем на остальных маршрутах. На данный момент у проводников есть 382 платежных терминала. České drahy и банк ČSOB подписали партнерское соглашение без срока действия.

Уже во время каникул можно будет платить за билет в вагонах поездов повышенной комфортности EuroCity и InterCity. Затем безналичная оплата проезда появится также в экспресс-поездах и отдельных пассажирских составах. Картой можно будет не только оплатить место в вагоне, но и совершить доплату за более высокий класс, за провоз велосипеда и собаки, а также другие услуги.

На данный момент оплатить проезд картой можно в поездах Leo Express. Другой перевозчик, RegioJet, отдает предпочтение предварительной продаже. 

Источник: echo24.cz

Рассказать всем:
Темы
поезда Чешские железные дороги платёжные карты
Читайте
по теме 
Между Чехией и Китаем начнут ходить прямые поезда
19.07.2017 11:55 Общество
Между Чехией и Китаем начнут ходить прямые поезда
2518 0
«Чешские дороги» продали билет на несуществующий поезд
15.07.2017 07:46 Общество
«Чешские дороги» продали билет на несуществующий поезд
1176 0
Поезд сбил мужчину у Главного вокзала Праги
12.07.2017 11:18 Общество
Поезд сбил мужчину у Главного вокзала Праги
878 0
В Германии эвакуировали поезд из Праги из-за мужчины с пластиковым пистолетом
05.07.2017 09:43 Общество
В Германии эвакуировали поезд из Праги из-за мужчины с пластиковым пистолетом
756 0
Последние новости:
27
июля
Чешский футбольный клуб установил скамейки запасных в виде огромных пивных банок
27.07.2017 17:02 Спорт
Чешский футбольный клуб установил скамейки запасных в виде огромных пивных банок
82 0
Сербы могут заменить украинцев на чешском рынке труда
27.07.2017 16:50 Экономика
Сербы могут заменить украинцев на чешском рынке труда
182 0
На крыше музея в Праге открылась обзорная площадка с газоном
27.07.2017 15:26 Общество
На крыше музея в Праге открылась обзорная площадка с газоном
249 0
В Праге могут принять новый запрет на продажу алкоголя
27.07.2017 13:11 Общество
В Праге могут принять новый запрет на продажу алкоголя
301 0
Стало известно, когда в Праге откроется крупнейший аутлет-центр
27.07.2017 12:50 Общество
Стало известно, когда в Праге откроется крупнейший аутлет-центр
951 0
Чешские метеорологи рассказали о погоде на выходных и следующей неделе
27.07.2017 12:30 Общество
Чешские метеорологи рассказали о погоде на выходных и следующей неделе
316 0
Сколько будут стоить квартиры в Праге к концу года
27.07.2017 08:19 Экономика
Сколько будут стоить квартиры в Праге к концу года
911 0
26
июля
Раненная террористом в Египте чешка умрет
26.07.2017 17:00 Общество
Раненная террористом в Египте чешка умрет
1389 0
Чешские арендодатели выбирают квартирантов даже через Facebook
26.07.2017 16:51 Общество
Чешские арендодатели выбирают квартирантов даже через Facebook
729 0
В домах призраков в Праге пропадают тысячи квартир
26.07.2017 15:30 Экономика
В домах призраков в Праге пропадают тысячи квартир
1251 0


Мобильная версия