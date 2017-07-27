Чешские дороги готовятся к изменениям в способах оплаты

Чешские дороги обещают с августа ввести оплату проезда банковской картой прямо в вагонах поездов. Сначала эта опция станет доступной в поездах повышенной комфортности EuroCity и InterCity.

В некоторых поездах Чешских железных дорог (České drahy) с августа можно будет оплатить проезд банковской картой. Такая возможность сначала появится в электропоездах, а затем на остальных маршрутах. На данный момент у проводников есть 382 платежных терминала. České drahy и банк ČSOB подписали партнерское соглашение без срока действия.

Уже во время каникул можно будет платить за билет в вагонах поездов повышенной комфортности EuroCity и InterCity. Затем безналичная оплата проезда появится также в экспресс-поездах и отдельных пассажирских составах. Картой можно будет не только оплатить место в вагоне, но и совершить доплату за более высокий класс, за провоз велосипеда и собаки, а также другие услуги.

На данный момент оплатить проезд картой можно в поездах Leo Express. Другой перевозчик, RegioJet, отдает предпочтение предварительной продаже.

Источник: echo24.cz