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Чешские студенты победили в престижном конкурсе от Microsoft

Чешские студенты победили в престижном конкурсе от Microsoft

Vladislava M 199 0
Студенты Чешского технического университета выиграли главный приз в конкурсе Imagine Cup от компании Microsoft. Жюри оценило их проект помощи детям с диабетом.
Фото: https://twitter.com/MSFTImagine
Чешские студенты победили в престижном конкурсе от Microsoft

Команда студентов из Чешского технического университета в Праге стала победителем международного конкурса Imagine Cup со своим проектом помощи детям с сахарным диабетом. Организатор конкурса – компания Microsoft.

В финале, который проходил в Редмонде в США, чешские студенты обошли 54 команды со всего мира и получили премию в размере 250 тысяч долларов (около 5,5 млн крон). Это первая победа Чехии в конкурсе Imagine Cup.

Цель конкурса Imagine Cup – мотивировать молодых людей с помощью технологий и командной работы находить креативные решения актуальных проблем. С момента своего основания 15 лет назад конкурс вдохновил более 2 млн студентов со всего мира.

Чехи Марек Новак, Томаш Пикоус и Барбара Суханова со своим проектом X.GLU хотят помочь диабетикам удерживать свою болезнь под контролем. Команда разработала новый, объединяемый со смартфоном глюкометр величиной с платежную карту. Устройство предназначено в первую очередь для детей, которым сложно соблюдать дисциплину в лечении диабета.

Новый глюкометр будет мотивировать детей соблюдать строгий режим путем игровых элементов и наград за регулярные измерения прямо в приложении. В случае гликемического шока родители также смогут найти место, где находился ребенок при последнем измерении.

Сахарным диабетом в мире страдает приблизительно 415 млн человек. По прогнозам врачей, к 2040 году это количество увеличится до 642 млн. В Чехии в 2015 году этой диабетом болели более 850 тысяч человек. Пациенты с этим заболеванием должны соблюдать строгий режим и регулярно контролировать уровень сахара в крови.

Источник: e15.cz, ČTK

 

 

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Темы
студенты Чехия технологии IT конкурс Microsoft
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