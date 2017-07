Чешские студенты победили в престижном конкурсе от Microsoft

Команда студентов из Чешского технического университета в Праге стала победителем международного конкурса Imagine Cup со своим проектом помощи детям с сахарным диабетом. Организатор конкурса – компания Microsoft.

В финале, который проходил в Редмонде в США, чешские студенты обошли 54 команды со всего мира и получили премию в размере 250 тысяч долларов (около 5,5 млн крон). Это первая победа Чехии в конкурсе Imagine Cup.

Congratulations to team X.GLU (@xglu_imaginecup) from @CVUTPraha on winning the #ImagineCup World Finals! https://t.co/GO6hF8IVSe pic.twitter.com/Ag957BFEzE