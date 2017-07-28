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В Чехию возвращается нашествие клопов

В Чехию возвращается нашествие клопов

artyommm 343 0
Государственный институт здравоохранения предупреждает жителей Чехии об угрозе клопов.
Фото: shutterstock.com
В Чехию возвращается нашествие клопов

Информацию о новой волне распространения клопов в Чехии подтверждает Государственный институт здравоохранения и компании по дератизации. Причина кроется в том, что эти вредители вырабатывают иммунитет к известным инсектицидам. Люди часто даже не подозревают, что в их доме поселились клопы, или стыдятся об этом рассказывать и не решают возникшую проблему.

Новые средства против клопов уже давно не появлялись на рынке. Некоторые нельзя вообще использовать в Евросоюзе, так как их компоненты могут вызывать рак. Средства против клопов угрожают центральной нервной системе и вызывают аллергическую реакцию. 

Клопы исчезли из домов людей в «цивилизованном мире» в 50-е гг. 20 века, когда на рынке появился действенный инсектицид DDT. Теперь это вещество запрещено как яд, а по отношению к другим средствам клопы выработали иммунитет.

До недавнего времени считалось, что клопы не представляют опасности для человека и не переносят никаких болезней. В 2012 году канадские ученые сообщили, что эти насекомые являются переносчиками двух типов бактерий, которые оказывают сопротивление при лечении.

Как защититься от клопов?

Даже если вы содержите дом в чистоте и порядке, это еще не значит, что вы защищены от этих вредных насекомых. В жилище их можно принести откуда угодно, в том числе и из-за границы. Например, в Нью-Йорке из-за клопов закрывали магазины брендов Nike, Victoria Secret и Abercrombie & Fitch. Подобные проблемы испытывают гостиницы, мебельные магазины, офисные здания, прачечные и кинотеатры.

- Внимательно проверяйте багаж по возвращении из поездки (особенно после проживания в гостиницах, мотелях, общежитиях). Не ставьте чемоданы и сумки рядом с кроватью.
- Осмотрите подаренную или антикварную мебель.
- Если вы заметили проблемы с кожей, тщательно исследуйте мебель и другие предметы в квартире.
- Если вы живете в многоквартирных домах с центральным отоплением, заделайте мастикой отверстия для труб. Помните, предотвратить появление клопов в вашей квартире почти невозможно, если они есть у соседей.
- Если вы обнаружили клопов, обратитесь в фирму, которая борется с насекомыми в жилых помещениях. 
- Постельное белье, в котором завелись клопы, нужно стирать при температуре 60 °C или вываривать. 

Основные факты о клопах

Клоп домашний (Cimex lectularius), которого раньше называли клопом постельным, это маленькое, плоское, бескрылое насекомое, которое питается кровью. На жертву он нападает, когда та спит. Избегает света в темных местах, в щелях, в матрасах и покрывалах, а также за картинами. Клопы долгое время могут жить без еды, хозяина они могут ждать в течение года.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
насекомые эпидемия Чехия
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