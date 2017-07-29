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Главные новости Чехии за неделю 24-28 июля 2017

Главные новости Чехии за неделю 24-28 июля 2017

artyommm 361 0
Вооруженное нападение в Праге, лучшее место для жизни в мире, беженцы в Чехии, новые автобусные рейсы в Украину, «дома призраков», смерть чешки в Египте, рост цен на жилье и новый аутлет возле аэропорта – о чем писали чешские СМИ на этой неделе.
Фото: www.pexels.com, Markus Spiske freeforcommercialuse.net
Главные новости Чехии за неделю 24-28 июля 2017

Вооруженное нападение в центре Праги

В понедельник, 24 июля, около одиннадцати часов утра на улице Оплеталовой грабитель напал на магазин оружия. Продавца и грабителя на машине скорой помощи отвезли в больницу. Хозяйка магазина оружия Шарка Опплтова в целях самообороны выстрелила в преступника, и тем самым спасла жизнь продавцу. 

Шарка Павликова Опплтова является многократной чешской и европейской чемпионкой по стрельбе. Следствие подтвердило, что женщина выстрелила в грабителя в рамках вынужденной обороны, и состава преступления в этом нет. К слову, грабитель от полученной раны скончался в больнице. Магистрат наградит чешку за отвагу.

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Прагу оценили с точки зрения жизни, работы и туризма

Компания Ipsos раз в несколько лет составляет рейтинг городов мира с точки зрения их привлекательности для жизни, работы и туризма. В тройке лидеров Нью-Йорк, Абу-Даби и Лондон. Прага оказалась ровно в середине ТОП-60. Высшую оценку чешская столица получила как туристическое направление. 

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Статистика по беженцам в Чехии

МВД Чехии рассказало, сколько иностранцев в первом полугодии этого года попросило убежище в республике. На этот раз заявлений на 52 меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. По количеству прошений о статусе беженца лидируют украинцы.

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На комфортабельном автобусе в Киев

Из Праги в Киев, Львов и Житомир начнут ходить международные автобусы FlixBus. За билет в один конец нужно будет платить порядка 1 000 крон. Добраться до столицы Украины из Праги на комфортабельном автобусе можно будет за 26 часов 40 минут.

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В Чехии посчитали «дома призраков»

Появилась свежая информация о количестве пустующих и заброшенных объектов недвижимости в Чехии, которые могли бы стать домом для большого количества людей. Только в Праге поселиться в таких зданиях, если бы там прошла реконструкция, могли бы 13 000 человек. Всего в столице насчитывается около 256 пустующих домов (в них можно было бы создать 6 500 квартир).

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Чешка, раненная террористом в Египте, умерла

В больнице в Каире умерла чешская туристка, которая отдыхала в Хургаде. В середине июля она стала жертвой террориста, который набросился с ножом на отдыхающих. Две немки погибли сразу, ранены были еще четыре туристки. Врачи пытались спасти чешку. В Египет прилетали и чешские медики, но женщина, несмотря на лечение, скончалась. 

Министерство иностранных дел направит ноту Египту. Министр Заоралек считает, что Египет должен разобраться, что именно произошло тогда на пляже, а также подумать о компенсации семье умершей.

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Что происходит с квартирами в Праге

В Праге продолжают расти цены на жилую недвижимость в новостройках. Эксперты рассказали, сколько это будет продолжаться и каких цен ожидать к концу текущего года.

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В старых домах жилье также не дешевеет. Риелторы говорят, что цены на «вторичку» уже даже превзошли исторический максимум. Если сравнивать нынешние цены с ценами в 2000 году, то квартиры в Праге в давно построенных домах подорожали в три раза.

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Когда откроется новый крупнейший аутлет в Чехии

Жители Чехии с нетерпением ждут открытия нового, крупнейшего в стране аутлета неподалеку от аэропорта Праги, а его владельцы постоянно переносят дату открытия. На этот раз все, кажется, серьезно. Владельцы обещают сдержать слово и распахнуть двери аутлет-центра для посетителей весной 2018 года.

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