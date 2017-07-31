В пражском метро сегодня погиб человек

Движение поездов на линии «С» сегодня было приостановлено из-за падения человека на рельсы. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Сегодня утром движение поездов линии «С» между станциями «Качеров» и «Гае» было остановлено приблизительно на полтора часа из-за падения человека на рельсы на станции «Ходов». Мужчина возраста 40 лет не пережил аварию. Метро возобновило работу в 7:45. Об этом сообщило Пражское транспортное предприятие.

Движение было остановлено примерно в 06:15. На место прибыли спасательные отряды интегрированной системы.

«Мужчина получил настолько серьезные травмы, что прибывший врач мог только констатировать его смерть», – сообщила пресс-секретарь пражской скорой помощи Яна Поштова.

Между станциями «Качеров» и «Гае» во время приостановки движения ездили запасные автобусы с обозначением X-C.

Источник: ČTK