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Осторожно: Из зоопарка под Прагой сбежала пума

Осторожно: Из зоопарка под Прагой сбежала пума

Vladislava M 982 0
Полиция сообщила, что из частного зоопарка Зволе под Прагой сбежала пума. Пока ее не удалось найти.
Осторожно: Из зоопарка под Прагой сбежала пума

Семимесячная пума в ночь на понедельник сбежала из зоопарка Зволе под Прагой. Директор зоопарка Томаш Махач заявил, что клетку повредил неизвестный преступник.

«Пуму видела наша соседка, когда гуляла с собакой. Сейчас пума где-то спряталась, ее ищут», – сказал хозяин.

Кроме владельца пуму ищет и полиция. По словам пресс-секретаря полицейских Зденека Халупы, сообщение о пропаже животного от владельца полиция получила в 8 часов утра. Хозяин рассказал, что пума, вероятно, сбежала около полуночи.

«Полицейские ищут пуму не только в Зволе, но и в ближайших населенных пунктах. Мы попросили органы местного самоуправления, чтобы они информировали об этом жителей. Пока пуму найти не удалось», – рассказал пресс-секретарь.

Зоопарк Зволе показывает людям жизнь экзотических животных и рассказывает о разнице жизни на природе и в неволе. Люди в зоопарке также могут узнать интересные сведения о возможностях охраны представленных животных.

Источник: Novinky.cz

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зоопарк животные Прага Чехия
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