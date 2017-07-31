Нелегальная техно-вечеринка в чешской деревне собрала 6000 гостей

Хотя полиция перекрыла все подъездные дороги к нелегальной техно-вечеринке под деревней Осечек, на мероприятии все равно собралось почти 6000 человек. Многие пробирались к месту вечеринки по лесу.

Фото: @schnurpsi23, instagram.com

По оценкам полиции, нелегальная техно-вечеринка в деревне Осечек под Нимбургом в Чехии собрала от 5000 до 6000 человек. В округе в выходные была слышна громкая музыка. Полиция неоднократно призывала участников выключить музыку и покинуть территорию, однако большинство гостей осталось на месте до самого вечера субботы и утра воскресенья.

В выходные полиция закрыла все подъездные дороги к месту нелегального фестиваля. В это время на месте уже находилось около 600 машин участников вечеринки. На площади около 8,5 гектара организаторы расположили несколько стен из репродукторов, которые громко играли музыку в разных стилях. Любители техно танцевали, пили алкогольные напитки и курили марихуану.

Ju Did, instagram.com

За ситуацией следили десятки полицейских, включая ОМОН. Полиция перекрыла отрезки от главной дороги, ведущей от шоссе D11, по направлению к Колину. Полиция от этой дороги по направлению к поляне, на которой проходила вечеринка, никого не пускала. Были перекрыты даже лесные дороги. Однако желающие присоединиться к вечеринке проникали на поляну сквозь лесные заросли. Тем людям, которые решали покинуть вечеринку, полицейские не препятствовали в отъезде.

Пресс-секретарь полиции утверждает, что участников несколько раз призывали закончить акцию, но более серьезного вмешательства полиция не предпринимала. Вечеринка длилась до воскресенья, так как многие люди не могли уехать из-за употребления алкоголя и наркотиков.

Источник: ČTK