В Праге можно будет увидеть необычное лунное затмение

Через неделю над Чехией можно будет наблюдать частичное затмение Луны. Явление будет заметно даже в Праге.

Фото: Моделирование лунного затмения, 7 августа 2017. Česká astronomická společnost

В понедельник, 7 августа, в Чехии можно будет наблюдать необычное небесное явление. Причем видно его будет даже в Праге. Если небо не будет затянуто тучами, жители Чехии смогут увидеть полнолуние с частичным затмением.

В эту ночь будет казаться, что нижнюю часть лунного диска как будто «откусили». В максимальной фазе затмения Земля будет затенять примерно 25% Луны. Об этом рассказал Павел Сухан с Кафедры Астрономии при Академии наук ЧР.

Затмение в Чехии можно будет увидеть уже в его максимальном виде. Луна начнет выходить примерно в 20:20 по местному времени. В Праге Луна появится на небе через 8 минут после максимального затмения. Лучше всего наблюдать за явлением будет в юго-восточной Моравии.

Максимальная фаза затмения над Чехией наступит в 20:20, в Праге – в 20:28. Конец частичного затмения прогнозируют в 21:18. До 22:51 продлится полутеневая фаза, которую невозможно увидеть невооруженным взглядом.

Следующего лунного затмения в Чехии придется ждать почти год: до 27 июля 2018 года. Это будет первое полное затмение Луны, заметное над Чехией с 2015 года, и самое длинное полное лунное затмение в 21 веке.

Источник: prazsky.denik.cz