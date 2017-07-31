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Чехия перейдет на новые паспорта с чипами

Чехия перейдет на новые паспорта с чипами

Vladislava M 548 0
Сегодня Милош Земан подписал закон о переходе на новые паспорта с чипами, которые станут удостоверением личности и средством для электронной идентификации во всем Евросоюзе.
Чехия перейдет на новые паспорта с чипами

Президент Чехии Милош Земан сегодня подписал новый законопроект об электронной идентификации, который включает в себя и правила использования гражданских паспортов с чипами, сообщил пресс-секретарь президента. За функционированием системы будет следить Министерство внутренних дел.

Паспорта с электронными чипами можно будет использовать для регистрации в различных системах государственного управления. С их помощью некоторые вопросы можно будет решать без необходимости посещения государственных организаций. Чипованный паспорт в виде пластиковой карточки станет обязательным удостоверением личности в Чехии и средством для электронной идентификации. Также с помощью нового гражданского паспорта можно будет ставить электронную подпись.

Идентификация личности будет обязательной и для информационных услуг: например, для заявления на получение выписок из системы общественного управления. Благодаря электронной идентификации чешские документы можно будет использовать по всему Евросоюзу. Соответствующие правила содержатся в европейской директиве, которую в свои законы должны включить все членские государства ЕС.

Преимуществом использования электронной идентификации, по информации МВД, будет экономия времени и денег, доступность и быстрота.

Новый законопроект, кроме прочего, позволит Государственному комитету по контролю лекарств вступить в основные реестры ЧР. Благодаря этому возникнет национальный координационный центр по электронной медицине и открытый каталог служб общественного управления.

 

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Темы
Чехия Милош Земан документы законы законопроект Евросоюз
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