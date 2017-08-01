Водителям в Праге нужно привыкнуть к новым ограничениям движения

Из-за ремонта дорог по всей Праге движение автомобилей и трамваев затруднено. Некоторые дорожные работы завершатся уже скоро, другие – продлятся до конца осени.

По всей Праге ремонтируют многочисленные дороги, из-за чего водители часто попадают в пробки. Одним из самых крупных ограничений движения стал ремонт на улице Корунни, где из-за установки оптических кабелей ограничили движение у перекрестка с улицей Хорватской. Вокруг места строительства водителям приходится проезжать по трамвайным путям. Ремонтные работы здесь продлятся до 10 августа.

Заметные неудобства пражским водителям приносят и работы над реконструкцией канализации на Ческобродской улице. Здесь ремонт будет длиться до середины ноября.

Движение затруднено и в Праге 12, где из-за ремонта поверхности дороги перекрыли части улиц Над Виници и Злиховска (особенно у перекрестка с улицей Над Беларии и в области Выглидки). Здесь работы планируют закончить до конца сентября.

На трамвайных путях во вторник начались самые крупные работы между Влтавской улицей и Строссмайеровой площадью. Из-за этого в области Голешовице трамваи будут совершать объезд практически весь август.