Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 25 °C
Водителям в Праге нужно привыкнуть к новым ограничениям движения

Водителям в Праге нужно привыкнуть к новым ограничениям движения

Vladislava M 681 0
Из-за ремонта дорог по всей Праге движение автомобилей и трамваев затруднено. Некоторые дорожные работы завершатся уже скоро, другие – продлятся до конца осени.
Водителям в Праге нужно привыкнуть к новым ограничениям движения

По всей Праге ремонтируют многочисленные дороги, из-за чего водители часто попадают в пробки. Одним из самых крупных ограничений движения стал ремонт на улице Корунни, где из-за установки оптических кабелей ограничили движение у перекрестка с улицей Хорватской. Вокруг места строительства водителям приходится проезжать по трамвайным путям. Ремонтные работы здесь продлятся до 10 августа.

Заметные неудобства пражским водителям приносят и работы над реконструкцией канализации на Ческобродской улице. Здесь ремонт будет длиться до середины ноября.

Движение затруднено и в Праге 12, где из-за ремонта поверхности дороги перекрыли части улиц Над Виници и Злиховска (особенно у перекрестка с улицей Над Беларии и в области Выглидки). Здесь работы планируют закончить до конца сентября.

На трамвайных путях во вторник начались самые крупные работы между Влтавской улицей и Строссмайеровой площадью. Из-за этого в области Голешовице трамваи будут совершать объезд практически весь август.

 

Рассказать всем:
Темы
Прага Автомобили транспорт дороги
Читайте
по теме 
Пьяного дипломата оштрафуют за наезд на мальчика в Праге
01.08.2017 15:55 Общество
Пьяного дипломата оштрафуют за наезд на мальчика в Праге
701 0
В Праге можно будет увидеть необычное лунное затмение
31.07.2017 17:02 Общество
В Праге можно будет увидеть необычное лунное затмение
776 1
Осторожно: Из зоопарка под Прагой сбежала пума
31.07.2017 11:55 Общество
Осторожно: Из зоопарка под Прагой сбежала пума
1322 0
В пражском метро сегодня погиб человек
31.07.2017 11:24 Общество
В пражском метро сегодня погиб человек
1338 0
Последние новости:
01
августа
Пьяного дипломата оштрафуют за наезд на мальчика в Праге
01.08.2017 15:55 Общество
Пьяного дипломата оштрафуют за наезд на мальчика в Праге
701 0
Индекс KPMG: Чехия лучше всего подготовлена к переменам в своем регионе
01.08.2017 08:47 Экономика
Индекс KPMG: Чехия лучше всего подготовлена к переменам в своем регионе
513 0
31
июля
Чехия перейдет на новые паспорта с чипами
31.07.2017 19:02 Общество
Чехия перейдет на новые паспорта с чипами
908 0
В Праге можно будет увидеть необычное лунное затмение
31.07.2017 17:02 Общество
В Праге можно будет увидеть необычное лунное затмение
776 1
Нелегальная техно-вечеринка в чешской деревне собрала 6000 гостей
31.07.2017 12:30 Общество
Нелегальная техно-вечеринка в чешской деревне собрала 6000 гостей
1302 0
Осторожно: Из зоопарка под Прагой сбежала пума
31.07.2017 11:55 Общество
Осторожно: Из зоопарка под Прагой сбежала пума
1322 0
В Чехию идет аномальная жара до +38 градусов
31.07.2017 11:37 Общество
В Чехию идет аномальная жара до +38 градусов
1467 0
В пражском метро сегодня погиб человек
31.07.2017 11:24 Общество
В пражском метро сегодня погиб человек
1338 0
29
июля
Главные новости Чехии за неделю 24-28 июля 2017
29.07.2017 07:56 Общество
Главные новости Чехии за неделю 24-28 июля 2017
1308 0
28
июля
В Чехию возвращается нашествие клопов
28.07.2017 15:05 Общество
В Чехию возвращается нашествие клопов
10167 0


Мобильная версия