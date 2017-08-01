Пьяного дипломата оштрафуют за наезд на мальчика в Праге

Дипломатическое представительство Вьетнама в Чехии и МИД ЧР договорились о лишении иммунитета дипломата, который в состоянии алкогольного опьянения стал участником ДТП.

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Дипломат, который в марте сел за руль нетрезвым и сбил 10-летнего мальчика, лишился иммунитета, и теперь дело рассматривает магистрат Праги. Об этом сообщила пресс-атташе Министерства иностранных дел Чехии Ирена Валентова.

С марта МИД ЧР провел несколько дипломатических совещаний между министерствами и консулом Вьетнама в Праге. В результате вьетнамское дипломатическое представительство приняло решение, по которому дипломат не сможет пользоваться своим правом дипломатической неприкосновенности при расследовании дела по чешским законам.

Происшествие расследует также полиция, которая уже выяснила, кто стал виновником аварии. Водитель, который хоть и находился в состоянии алкогольного опьянения, инициатором ДТП не был. Дело передали в магистрат для рассмотрения факта преступления: контроль трезвости показал 1 промилле у водителя. Так как ДТП произошло не по его вине, ему грозит штраф от 2 500 до 20 000 крон и запрет на управление транспортными средствами от 6 месяцев до года.

ДТП произошло 21 марта возле перекрестка улиц Врхлицкого и Йиноницкой. Водитель BMW с дипломатическими регистрационными номерами сбил мальчика на проезжей части, выделенной для автобусов и автомобилей такси, вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы головы и ноги, и его отвезли на машине скорой помощи в больницу в Мотоле.

Источник: novinky.cz